Бортпроводница назвала два напитка, которые лучше не пить в самолете

По словам Джамилы, сами бортпроводники никогда не пьют горячие напитки: чай и кофе. Причина — в воде.

Несмотря на то что бортовые системы водоснабжения заполняются водой из муниципальных систем, той же самой, что используется во всем аэропорте, в том числе для питьевых фонтанов и ресторанов, и проходят регулярную дезинфекцию, Джамила все же утверждает, что резервуары чистят довольно редко.

К тому же исследование 2015 года о воде в самолетах выяснило, что вода «может вызывать ряд заболеваний у лиц с ослабленным иммунитетом». Автор исследовани я геологии Николас Фредерик Грей с командой собрали 154 пробы воды из различных самолетов. Ученые провели корреляционный и регрессионный анализ воды и пришли к выводу, что транспортное средство водоснабжения служит значительным источником повышенной микробной нагрузки в самолете.

При этом дальние перелеты с этой точки зрения опаснее, чем перелеты на короткие расстояния. Ученые обнаружили 37 видов бактерий, вредных для здоровья человека.