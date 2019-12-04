Ср, 4.12.2019
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Гороскоп на 4 декабря: Овнам следует опасаться обмана, а Весам прислушаться к чужим советам

Имбирные печенья. Иллюстративное фото

ФОТО: PantherMedia/Scanpix

Эту среду лучше начинать спокойно и неспешно, а продолжать еще более медленно и внимательно. С утра на нас действуют энергии 8-го лунного дня, а после обеда в силу вступает 9-й лунный день. Это означает, что утром лучше "закрывать вчерашние хвосты", а во второй половине дня заняться уборкой. Советую всем знакам зодиака сегодня уделить время и силы освобождению от старых вещей и наболевших обид.

Овен

Вам на пути могут встретиться нечестные на руку люди. Берегитесь обмана, но не отступайте от своих планов.

Телец

Старайтесь сконцентрироваться на одной цели и не распыляться на мелочи. Вам будет полезна небольшая физическая нагрузка, пишет «Сегодня».

Близнецы

Держите при себе свои наработки, иначе вашими трудами могут безвозмездно воспользоваться коллеги.

Рак

В этот день ваши желания могут осуществиться. Главное – правильно сформулировать, чего вы на самом деле хотите.

Лев

Прислушивайтесь к чужим советам, даже если они покажутся вам странными. Так вы сможете выбраться из тупика.

Дева

В этот день есть риск отравления. Старайтесь беречь здоровье и не перегружать желудок незнакомой пищей.

Весы

Звезды советуют воспользоваться полезными идеями, которые подбросят вам более компетентные специалисты.

Скорпион

В этот день велика вероятность опозданий и срыва договоренностей. Лучше заранее перенесите значимые встречи.

Стрелец

День наполнен яркими впечатлениями. Если вас посетят творческие идеи, постарайтесь их сразу же реализовать.

Козерог

Есть риск разногласий в семье. Если вместо своей принципиальности вы пойдете на компромисс, то выиграют обе стороны.

Водолей

Этот день желательно провести в спокойствии и никуда не торопиться. Держите свои мысли при себе.

Рыбы

День подходит для обновления или пополнения запасов. Вы в состоянии отстоять свою точку зрения.

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