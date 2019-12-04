Гороскоп на 4 декабря: Овнам следует опасаться обмана, а Весам прислушаться к чужим советам

Эту среду лучше начинать спокойно и неспешно, а продолжать еще более медленно и внимательно. С утра на нас действуют энергии 8-го лунного дня, а после обеда в силу вступает 9-й лунный день. Это означает, что утром лучше "закрывать вчерашние хвосты", а во второй половине дня заняться уборкой. Советую всем знакам зодиака сегодня уделить время и силы освобождению от старых вещей и наболевших обид.
Овен
Вам на пути могут встретиться нечестные на руку люди. Берегитесь обмана, но не отступайте от своих планов.
Телец
Старайтесь сконцентрироваться на одной цели и не распыляться на мелочи. Вам будет полезна небольшая физическая нагрузка, пишет «Сегодня».
Близнецы
Держите при себе свои наработки, иначе вашими трудами могут безвозмездно воспользоваться коллеги.
Рак
В этот день ваши желания могут осуществиться. Главное – правильно сформулировать, чего вы на самом деле хотите.
Лев
Прислушивайтесь к чужим советам, даже если они покажутся вам странными. Так вы сможете выбраться из тупика.
Дева
В этот день есть риск отравления. Старайтесь беречь здоровье и не перегружать желудок незнакомой пищей.
Весы
Звезды советуют воспользоваться полезными идеями, которые подбросят вам более компетентные специалисты.
Скорпион
В этот день велика вероятность опозданий и срыва договоренностей. Лучше заранее перенесите значимые встречи.
Стрелец
День наполнен яркими впечатлениями. Если вас посетят творческие идеи, постарайтесь их сразу же реализовать.
Козерог
Есть риск разногласий в семье. Если вместо своей принципиальности вы пойдете на компромисс, то выиграют обе стороны.
Водолей
Этот день желательно провести в спокойствии и никуда не торопиться. Держите свои мысли при себе.
Рыбы
День подходит для обновления или пополнения запасов. Вы в состоянии отстоять свою точку зрения.