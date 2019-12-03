Пять знаков Зодиака, жизнь которых изменится к лучшему в декабре 2019 года

Чтобы успех сопутствовал вам в декабре, астрологи рекомендуют избавиться от зависти, злости и других негативных чувств. Пять эффективных способов в этом плане будут незаменимыми. Также поможет общение с приятными людьми, отдых и релаксация.

Телец

У Тельцов появятся новые возможности в работе и бизнесе. В декабре люди этого знака осознают свои истинные ценности и смогут поставить перед собой новые задачи. Астрологи отмечают, что Тельцам удастся обрести мотивацию. Некоторые двери закроются, но при этом откроются новые. Именно поэтому эксперты сайта dailyhoro.ru советуют не унывать, если что-то пойдет не так. Трудности будут свидетельствовать о том, что приближаются позитивные перемены.

Лев

У Львов начинается время соперничества. Новые конкуренты подтолкнут Львов к тому, что они найдут в себе силы для движения вперед, чтобы не сдавать позиций. В декабре звезды и планеты наделят Львов силой духа и терпением, что очень полезно для тех, кто постоянно ставит перед собой новые цели и работает не покладая рук. Одинокие Львы смогут повстречать человека, который подарит им любовь или дружбу. Для этого придется приоткрыть свое сердце, стать более дружелюбными и добрыми.

Стрелец

Стрелец относится к знакам Зодиака, являющимся прирожденными лидерами. В декабре их способности в этой области усилятся, что позволит преуспеть в бизнесе и на работе. Многим представителям этого знака удастся найти новые источники дохода, новых клиентов, партнеров. Удача будет сопутствовать им и в покупках. В декабре финансовая жизнь Стрельцов изменится к лучшему, при этом и в амурной сфере появится больше интересных возможностей. Ближе к концу декабря лучше не расслабляться, а продолжать решать проблемы вплоть до последних рабочих дней 2019 года.

Водолей

У Водолеев существенно поднимется настроение, исчезнут переживания и грустные мысли, которые тянут вниз. Начало зимы окажется удивительно ярким временем, когда окружающие люди будут чаще стремиться к общению с Водолеями. Это значит, что основной сферой жизни для этих людей станет любовь. Именно в амурных делах представителям данного Знака повезет больше всего. Им удастся решить неурядицы в существующих отношениях или обрести любовь. Декабрь идеально подходит для флирта и романтики.

Рыбы