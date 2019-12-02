Гороскоп на неделю со 2 по 8 декабря

На буднях избежать проблем поможет шестое чувство в совокупности с хитростью и предусмотрительностью. На выходных Львам понадобится небольшая встряска, потому что трудолюбивые представители этого знака могут сильно устать. Смена обстановки пойдет на пользу, поэтому из всех видов отдыха лучше выбрать самый необычный.

Дева

Уже в начале этой недели астрологи советуют Девам приступать к реализации задуманного. Если важные цели еще не намечены, стоит прислушаться к интуиции. Она подскажет, в каком направлении лучше двигаться. На пути Дев встретятся некоторые преграды, но не нужно тут же бросать дела. Трудности бывают у всех, и их важно преодолеть.

Решение проблем в любовной или деловой сфере не нужно откладывать на потом. Начиная с четверга лучше больше общаться с близкими людьми, предлагать им свою помощь, проявлять заботу. Семейным Девам стоит чаще проводить время со второй половинкой. Одиноким Девам астрологи рекомендуют сфокусироваться на работе, покупках. Если захочется начать отношения, лучше сначала проверить любовную совместимость.

Весы

На этой неделе нежелательно доверять малознакомым людям тайны и рассказывать о своих планах представителям хитрых знаков Зодиака . Такие люди очень ненадежны и могут способствовать срыву этих планов. Подвести Весов могут даже проверенные люди, поэтому лучше быть осторожнее в общении.

В начале недели возможны конфликты дома или в рабочем коллективе, но потом ситуация изменится в лучшую сторону. Уже к среде большинство проблем сойдет на нет. В выходные Весам лучше как следует отдохнуть и восстановить силы.

Скорпион

Скорпионов нельзя отнести к людям, которым легко достаются деньги. Это типичные трудоголики, влюбленные в сам процесс работы. Но на этой неделе звезды подарят хорошие возможности в финансовой сфере, поэтому можно поговорить с начальством о повышении зарплаты, поискать место работы с лучшими условиями или дополнительный источник дохода. В бизнесе Скорпионам тоже потребуется расширение. Это предотвратит стагнацию, последствия которой могут оказаться крайне неутешительными.

В любви и в общении с людьми астрологи советуют Скорпионам больше внимания уделять спокойному решению конфликтов. Лучше договориться, нежели тратить нервы и время на ссоры.

Стрелец

На этой неделе наступает идеальный период для творческой реализации Стрельцов. Большой успех ожидает тех, кто так или иначе связан с искусством, креативной деятельностью. Звезды и планеты в полной гармонии. Это значит, что пришло время полностью раскрыть свой потенциал и посвятить себя делам.

Существуют три эффективные практики, благодаря которым можно привлечь нужные события, вещи и людей. Они помогут в знакомствах, в решении проблем, расстановке приоритетов. По мнению астрологов, неделя неблагоприятна для знакомств, но удачна для укрепления отношений. Семейным Стрельцам стоит проводить больше времени с любимым человеком.

Козерог