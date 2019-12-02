Гороскоп на неделю со 2 по 8 декабря

Назвать этот период простым не получится. Звезды и планеты находятся в диссонансе, но их активность высока.
Это значит, что нужно искать способы всегда оставаться в тонусе, чтобы избежать неурядиц и справиться со всеми делами.
Овен
Овнам на этой неделе можно смело начинать новые дела, браться за самые важные и сложные проекты на работе и в бизнесе. Не помешает небольшое преображение в домашней обстановке: можно купить новую мебель, аксессуары или сделать перестановку. Также астрологи советуют в начале недели провести уборку, чтобы привлечь в дом позитивную энергетику.
Всем, кто пребывает в поисках второй половинки, эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют обратить внимание на пять самых верных знаков Зодиака. Лишние стрессы перед Новым годом не нужны никому, а тем более Овнам, у которых и так будет достаточно забот. Лучшая формула успеха — немного уверенности в себе плюс небольшая доля оптимизма и трудолюбия.
Телец
В целом неделя покажется непростой, потому что понизится производительность, люди могут разочаровывать своими действиями и словами. Важно контролировать эмоции, чтобы не сорваться и не спровоцировать еще больший поток проблем. Стоит принимать всё спокойно, без нервов.
Близнецы
Запрограммировать энергетику человека на успех не так уж и сложно. Особенно это касается Близнецов, которым в начале декабря улыбнется удача, ведь звезды расположатся самым благоприятным образом. Уже с понедельника эти люди почувствуют прилив сил и уверенности, что позволит настроиться на нужную волну. Нужно сохранить этот позитивный настрой до самой пятницы.
Именно в пятницу наступит опасное время, когда все дела, начатые в предыдущие дни, могут сорваться или потерять важность. Чтобы этого не случилось, астрологи советуют не торопить события и не менять планы на день в последний момент. В пятницу лучше не принимать ответственных решений. На выходных астрологи советуют провести время с любимым человеком и семьей.
Рак
Помимо этого, данная неделя отличается повышенной духовной составляющей, поэтому можно посвятить время саморазвитию, общению с близкими, поиску новых друзей. Астрологи советуют навестить родных, позвонить старым друзьям и знакомым, пригласить их в гости и насладиться общением.
Лев
Львам в начале зимы важно настроиться на позитивный лад, ведь мысли материальны. Этому поспособствует благоприятное расположение некоторых планет. Следование пяти важным принципам поможет правильно визуализировать желания, что хорошо скажется на всех сферах жизни Львов. Это позволит вступить на путь удачи и позитива. Пришло время переходить от слов к действиям.
На буднях избежать проблем поможет шестое чувство в совокупности с хитростью и предусмотрительностью. На выходных Львам понадобится небольшая встряска, потому что трудолюбивые представители этого знака могут сильно устать. Смена обстановки пойдет на пользу, поэтому из всех видов отдыха лучше выбрать самый необычный.
Дева
Уже в начале этой недели астрологи советуют Девам приступать к реализации задуманного. Если важные цели еще не намечены, стоит прислушаться к интуиции. Она подскажет, в каком направлении лучше двигаться. На пути Дев встретятся некоторые преграды, но не нужно тут же бросать дела. Трудности бывают у всех, и их важно преодолеть.
Решение проблем в любовной или деловой сфере не нужно откладывать на потом. Начиная с четверга лучше больше общаться с близкими людьми, предлагать им свою помощь, проявлять заботу. Семейным Девам стоит чаще проводить время со второй половинкой. Одиноким Девам астрологи рекомендуют сфокусироваться на работе, покупках. Если захочется начать отношения, лучше сначала проверить любовную совместимость.
Весы
В начале недели возможны конфликты дома или в рабочем коллективе, но потом ситуация изменится в лучшую сторону. Уже к среде большинство проблем сойдет на нет. В выходные Весам лучше как следует отдохнуть и восстановить силы.
Скорпион
Скорпионов нельзя отнести к людям, которым легко достаются деньги. Это типичные трудоголики, влюбленные в сам процесс работы. Но на этой неделе звезды подарят хорошие возможности в финансовой сфере, поэтому можно поговорить с начальством о повышении зарплаты, поискать место работы с лучшими условиями или дополнительный источник дохода. В бизнесе Скорпионам тоже потребуется расширение. Это предотвратит стагнацию, последствия которой могут оказаться крайне неутешительными.
В любви и в общении с людьми астрологи советуют Скорпионам больше внимания уделять спокойному решению конфликтов. Лучше договориться, нежели тратить нервы и время на ссоры.
Стрелец
На этой неделе наступает идеальный период для творческой реализации Стрельцов. Большой успех ожидает тех, кто так или иначе связан с искусством, креативной деятельностью. Звезды и планеты в полной гармонии. Это значит, что пришло время полностью раскрыть свой потенциал и посвятить себя делам.
Существуют три эффективные практики, благодаря которым можно привлечь нужные события, вещи и людей. Они помогут в знакомствах, в решении проблем, расстановке приоритетов. По мнению астрологов, неделя неблагоприятна для знакомств, но удачна для укрепления отношений. Семейным Стрельцам стоит проводить больше времени с любимым человеком.
Козерог
Планеты и звезды благоприятствуют знакомствам и общению. Козерогам следует сфокусироваться на создании новых связей, контактов, но при этом опасаться энергетических вампиров. Также астрологи советуют Козерогам заниматься получением новых знаний, потому что их память и внимательность обострятся.
Водолей
У Водолеев повысится эмоциональная и физическая выносливость. Планеты и звезды помогут им преуспеть в любых делах, которые требуют усидчивости, терпения и повышенной концентрации внимания. Также представители этого знака станут более харизматичными, что поможет им преуспеть в любви и в бизнесе.
На этой неделе могут возникнуть конфликты с близкими людьми. Пять простых оберегов для дома и семьи помогут обрести понимание и гармонию. К любым личным неурядицам стоит относиться философски, ведь каждая преодоленная проблема делает нас более мудрыми и опытными.
Рыбы
Представителям этого знака Зодиака желательно никому не рассказывать о своих планах. Это может привести к их срыву и к появлению новых проблем. Астрологи прогнозируют приятные перемены в любовной сфере. Это касается не только тех, кто уже в отношениях или в браке, но и тех, кто пока только на стадии поиска второй половинки. Нужно чаще ходить на свидания, знакомиться.
На этой неделе появится возможность помириться с близким человеком или коллегами. Это будет истинным лекарством от бед, потому что конфликты требуют очень много энергии и сил.