Сегодня Бритни Спирс отмечает день рождения

Сегодня, 2 декабря, известная американская певица Бритни Спирс отмечает день рождения: ей исполняется 38 лет. Свой день рождения Бритни отметит в кругу семьи, а именно с сыновьями и своим молодым возлюбленным Сэмом Асгари. Спирс уже давно не устраивает пышные вечеринки и предпочитает проводить время в узком кругу друзей и родных.

Отметим, что этот год стал весьма тяжелым для Бритни. Весной артистка вновь лечилась в психиатрической клинике. Туда она попала из-за сильных переживаний по поводу отца, который пережил серьезную операцию и оказался на волосок от смерти.

При этом после случившегося, уже летом этого года, она начала судиться с собственным отцом, который является ее опекуном и контролирует всю ее жизнь. В начале сентября стало известно, что теперь опекуном артистки стала помощница Бритни — Джоди Монтгомери. Бритни очень привязана к отцу, однако она не хотела, чтобы он и дальше был ее опекуном, так как он даже не разрешал Спирс выйти замуж за ее молодого возлюбленного, с которым певица счастлива вот уже несколько лет.