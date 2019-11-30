Пугачева раскрыла свою заветную мечту

Если я хочу сыграть в кино, то мне, видимо, надо самой фильм снять. Никита Сергеевич давно обещает. Он хотел снять меня в роли комической старухи", – поделилась Алла Пугачева. Она добавила, что когда напоминает режиссеру об этом, тот отшучивается. "Он говорит: "Так ты сначала стань старухой, а потом мы с тобой поговорим,