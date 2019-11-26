Ким Кардашян поссорилась с мужем из-за дочери

В последнее время супруг Ким Кардашян занял строгую позицию по отношению к своей семье. Недавно репортеры писали о том, как Уэст запрещает жене надевать соблазнительные наряды. Теперь он перешел на дочь. Как стало известно представителям прессы, Канье устроил Ким скандал с разбирательствами по поводу макияжа для маленькой Норт. Теледива всячески пыталась отстоять правоту, но муж был непреклонен. В итоге, дело чуть не дошло до развода.

Как отметили журналисты, в первый раз дочка Уэста воспользовалась красной помадой на прошлое Рождество. Ким разрешила, поскольку подумала, что их дочка растет модницей, и часто уже сама может выбрать себе гардероб. Кроме того, девочка даже давала советы матери касательно выбора одежды, и к тому же, весьма удачные. По мнению Кардашянов, у Норт изумительное чувство вкуса. Также, обнаружив, что дочка роется в косметичке мамы, Ким не стала запрещать ей этого. Но, со слов звезды, когда Канье увидел на Норт тени – просто вышел из себя.

Поначалу пара рассорилась и совсем не разговаривали между собой. Далее Уэст заявил, что не желает видеть свою жену полураздетой на публике. СМИ связывают это с его увлечением христианской сектой. Ким на это ответила, что она не подросток и не позволит держать под контролем ее внешний вид.