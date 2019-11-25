Гороскоп Павла Глобы на неделю с 25 ноября по 1 декабря

Портал Woman`s day поведал нам о том, как следует поступать в той или иной ситуации на этой неделе, чтобы удача нас не покидала.
Это одна из самых важных недель уходящего года, потому что звезды хотят, чтобы люди переставали бездельничать и брались за самые важные проекты и дела, наполнялись ответственностью и смелостью.
Овен
У Овнов начинается время, когда просто нельзя оставаться в стороне от окружающих их событий. Нужно следить за тем, что делают окружающие люди. Астролог советует идти навстречу коллегам и искать новые возможности. Есть шанс продвинуться в бизнесе и делах, повстречать интересного человека, с которым можно построить дружбу или любовь. Самыми лучшими днями для этого станут 27, 28 ноября и 1 декабря.
Даже в самый неблагоприятный день 29 числа звезды и планеты дадут возможность Овнам осуществить давнюю мечту. Заговоры на удачу помогут даже в этот непростой день оставаться на плаву. Возможно, судьба столкнет Овнов с необходимостью сделать важный выбор. Астролог рекомендует уже в первые минуты понедельника быть готовыми к дилеммам.
Телец
В финансовой сфере Тельцам помогут магниты для денег, которые стоит расположить дома. В любовной сфере им поможет честность и открытость. Это идеальное время для свиданий, романтики и новых знакомств. Также эта неделя идеально подходит для возрождения былой страсти. Возможно, пришло время посетить место, в котором Тельцы раньше бывали с любимым человеком.
Близнецы
Самым удачным днем недели для Близнецов станет воскресенье, 1 декабря. Это не значит, что во все остальные дни нужно прятаться и ничего не делать, чтобы не совершить ошибку. Наоборот, Павел Глоба советует больше работать и заниматься важными делами, ничего не откладывая на потом. В середине рабочей недели стоит ожидать повышения активности недружелюбно настроенных людей.
Существует десять типов людей, которым нельзя доверять. Именно они и могут своими действиями заставить Близнецов испытывать негатив, терять удачу. В финансовой и рабочей сферах нужно занять позицию хищника, когда стоит просто ждать удобной ситуации для нападения. В любви и вовсе лучше не провоцировать вторую половинку, чтобы не вызвать у нее всплеск негатива. Нужно научиться идти на соглашения.
Рак
Уже в понедельник энергетика звезд и планет будет максимально созидательной, в связи с чем Павел Глоба рекомендует Ракам не просиживать штаны, а браться за самые важные проекты на работе, совершать покупки, знакомиться с людьми. Любовная сфера тоже станет очень важной. У представителей этого знака будет шанс найти вторую половинку. Тем, кто уже в отношениях, стоит уделить побольше внимания любимому человеку.
Лев
Эти семь дней для Львов будут столь динамичными и насыщенными событиями, что из-за стрессовых ситуаций и усталости может пострадать качество отдыха. Медитация для хорошего сна поможет представителям этого знака сохранить активность и как следует высыпаться, очищать разум от негативных эмоций. Особо осторожными стоит быть 25 ноября, в понедельник, когда звезды окажутся в плохом положении.
Следующие три дня, наоборот, будут самыми позитивными, так что нужно будет успеть завершить все проекты именно в этот срок. Очень повезет представителям творческих профессий и тем, чья деятельность связана с цифрами, искусством, интеллектуальной активностью. Не стоит забывать и про романтику, которая тоже будет обладать целительными свойствами.
Дева
Девам на этой неделе крупно повезет. Необходимо сосредоточиться на важных делах, дорогостоящих покупках, сделках, работе. Неделя будет динамичной, поэтому стоит остерегаться опасностей на дороге, травмоопасной работы, общения с неприятными людьми. Дома можно заняться перестановкой мебели, что поможет избавиться от болезней, привлечь удачу и настроиться на нужный лад.
В отношениях со второй половинкой, детьми и родителями стоит быть более добрыми, нежными и внимательными. Нужно завершить осень и встретить зиму на оптимистичной ноте, так что лучше не ссориться ни с кем. Можно попробовать, наоборот, помириться с недругами и наладить отношения с теми, кто был не прав.
Весы
Особенно позитивными станут любовные приключения, романтика, знакомства. Если это будет происходить в незнакомой или необычной обстановке, то эффект станет еще более приятным. Астролог отмечает, что поездки и командировки станут отличным выбором для Весов. Для тех, кто уже в отношениях, они также станут прекрасным совместным времяпрепровождением.
Скорпион
У Скорпионов появится некоторая тяга к уединению, поэтому больше повезет тем, кто уже находится в отношениях. Одиноким представителям этого знака лучше провести время в работе и делах, но если подвернется кто-то приятный и интересный на пути, лучше воспользоваться гороскопом знакомств, чтобы узнать, как сложатся гипотетические отношения.
Закончится осенний период на позитивной ноте, но 1 декабря звезды и планеты войдут в диссонанс, из-за чего воскресный день будет беспокойным и непредсказуемым. В пятницу и субботу лучше устроить небольшой праздник для себя и для своих близких, для любимого человека. В воскресенье лучше сделать так, чтобы каждый был предоставлен самому себе.
Стрелец
У людей этого знака начинается время финансовой активности и большой удачи. Вовремя разглядеть трудности на своем пути и новые возможности Стрельцам помогут денежные приметы на каждый день недели. Вселенная готова помочь этим людям, наделить их усиленной интуицией. Рутинные дела лучше пока отложить на потом, занявшись творчеством и тем, что наиболее близко к сердцу.
Период хорошо подойдет для новых начинаний, для подготовки к новому году. Возможны судьбоносные встречи духовного, любовного или делового характера. Есть вероятность того, что Стрельцы и сами станут для кого-то духовным наставником. В любом случае, эти люди будут яркими, а это время для них станет максимально продуктивным во всех сферах.
Козерог
Нужно воспользоваться своим нестандартным умом, усидчивостью, смелостью и верой в себя. Эти элементы успеха станут самым важными. В любви дела могут обстоять не лучшим образом. Возможно начало кризиса отношений, который может стать переломным моментом в любви — она может стать крепче, либо разрушиться. Чтобы разобраться в том, что происходит нужно воспользоваться советами мудрых людей.
Водолей
Пришло время положиться на свою интуицию. Сейчас нет времени впадать в отчаяние, потому что дела не ждут. Все негативные эмоции нужно удалять как можно скорее, потому что они будут сильно тормозить развитие Водолеев. Пришло время для общения с друзьями, развлечений, релаксации и ярких эмоций. Лучше избегать общения с эгоистичными знаками Зодиака.
Сами Водолеи тоже не прочь подумать только о себе любимых, так что им следует побороть в себе желание угодить своим прихотям. В это время желательно помогать окружающим, быть крепкой опорой для второй половинки, друзей, детей и родственников. Самым неблагоприятным днем станет 1 декабря. В первый день зимы лучше побыть в уединении.
Рыбы
Для Рыб этот период может отметиться некоторыми трудностями в амурной сфере жизни. Это значит, что пришло время воспользоваться советами фэншуй по привлечению любви. Нужно постараться сохранить отношения, если наступит черная полоса. Это звезды и планеты постараются проверить Рыб на прочность. Наиболее вероятными такие проверки окажутся 28 ноября, в самый опасный день.
Что до позитивных дней, то их будет аж четыре: 25, 26, 29 и 30 ноября. В эти четыре дня Рыб ожидают финансовые успехи, так что можно попробовать потратить немного кровно заработанных денег на развлечения, одежду. Влезать в долги на этой неделе точно не стоит. Давать взаймы тоже не желательно. Любые риски могут быть опасны.