Гороскоп Павла Глобы на неделю с 25 ноября по 1 декабря

Это одна из самых важных недель уходящего года, потому что звезды хотят, чтобы люди переставали бездельничать и брались за самые важные проекты и дела, наполнялись ответственностью и смелостью.

Овен

У Овнов начинается время, когда просто нельзя оставаться в стороне от окружающих их событий. Нужно следить за тем, что делают окружающие люди. Астролог советует идти навстречу коллегам и искать новые возможности. Есть шанс продвинуться в бизнесе и делах, повстречать интересного человека, с которым можно построить дружбу или любовь. Самыми лучшими днями для этого станут 27, 28 ноября и 1 декабря.

Даже в самый неблагоприятный день 29 числа звезды и планеты дадут возможность Овнам осуществить давнюю мечту. Заговоры на удачу помогут даже в этот непростой день оставаться на плаву. Возможно, судьба столкнет Овнов с необходимостью сделать важный выбор. Астролог рекомендует уже в первые минуты понедельника быть готовыми к дилеммам.

Телец

Два последних дня этой динамичной и непростой осени для Тельцов будут самыми удачными днями недели. Звезды и планеты постараются помочь Тельцам разобраться с затянувшимися и назойливыми делами, которые уже успели потрепать им нервы. Начать зиму стоит в хорошем настроении, полными мотивации и энтузиазма. В трудных и стрессовых ситуациях держите себя в руках.

В финансовой сфере Тельцам помогут магниты для денег, которые стоит расположить дома. В любовной сфере им поможет честность и открытость. Это идеальное время для свиданий, романтики и новых знакомств. Также эта неделя идеально подходит для возрождения былой страсти. Возможно, пришло время посетить место, в котором Тельцы раньше бывали с любимым человеком.

Близнецы

Самым удачным днем недели для Близнецов станет воскресенье, 1 декабря. Это не значит, что во все остальные дни нужно прятаться и ничего не делать, чтобы не совершить ошибку. Наоборот, Павел Глоба советует больше работать и заниматься важными делами, ничего не откладывая на потом. В середине рабочей недели стоит ожидать повышения активности недружелюбно настроенных людей.

Существует десять типов людей, которым нельзя доверять. Именно они и могут своими действиями заставить Близнецов испытывать негатив, терять удачу. В финансовой и рабочей сферах нужно занять позицию хищника, когда стоит просто ждать удобной ситуации для нападения. В любви и вовсе лучше не провоцировать вторую половинку, чтобы не вызвать у нее всплеск негатива. Нужно научиться идти на соглашения.

Рак

Пришло время вплотную заняться саморазвитием, творческими делами и поисками увлечений, интересов и хобби. На этой неделе нужно понять, что в жизни нет ничего невозможного. Границы рушатся лишь тогда, когда мы начинаем действовать, что от Раков и потребуется. Нужно принимать более взвешенные решения и заниматься неотложными делами.