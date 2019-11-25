Гороскоп на неделю с 25 ноября по 1 декабря

Гороскопы помогают людям планировать дела на будущее, обходить стороной неприятности и настраиваться на позитивный лад. Особенно важными будут советы астрологов на стыке осени и зимы.
В последнюю неделю осени произойдет много важнейших астрологических изменений. Планеты и звезды ожидает серьезная энергетическая перестройка, которая неминуемо отразится на жизни людей. Если звезды и планеты будут не лучшим образом влиять на ваш знак Зодиака, то воспользуйтесь методикой арт-терапии для повышения энергетики.
Овен
На этой неделе у Овнов возможны небольшие проблемы со сном и самочувствием, поэтому им лучше воспользоваться заговорами на крепкое здоровье. Они помогут обрести силы. Чтобы предотвратить недомогание, лучше не браться за все дела подряд. Нужно быть последовательными и прислушиваться к логике, а не к сердцу.
Овнам важно сохранять физическую и интеллектуальную активность. Астрологи отмечают, что неделю лучше не планировать заранее, потому что так можно потерять энтузиазм и мотивацию. Настроение будет позитивным, поэтому период удачен для общения и знакомств.
Телец
У каждого знака Зодиака свой источник силы. Тельцам дополнительную удачу и силы подарит общение с людьми. Одиночество и длительное уединение негативно скажутся на настроении и самооценке. Нужно больше взаимодействовать с друзьями и близкими: возможно, им понадобится помощь.
Близнецы
На этой неделе у Близнецов все будет относительно спокойно в плане энергетики. В некоторые дни планеты и звезды станут более динамичными и непредсказуемыми. К таким можно отнести 25, 28 и 30 ноября. Астрологи рекомендуют в это время не рисковать, а просто наслаждаться происходящим вокруг. Особенно позитивным днем станет 1 декабря. Близнецам нужны какие-то изменения, а первый день зимы для этого подойдет как нельзя лучше.
Мощный заговор от невезения и проблем будет очень полезным в сложных ситуациях, с которым Близнецы могут встретиться уже в понедельник. В любви и в делах важна уверенность в себе.
Рак
Придется делать выбор, в какой из сфер лучше проявить активность. Угнаться за двумя зайцами будет непросто, особенно 25, 29 и 30 ноября, пока звезды и планеты будут находиться в диссонансе. В целом на этой неделе лучше планировать свои дела осторожно, не забывая про приоритеты. Деловые и рабочие отношения потребуется построить на взаимном доверии. Успех в делах и бизнесе будет напрямую зависеть от умения работать в команде.
Лев
Самый непредсказуемый день недели — 28 ноября. Менять свою жизнь в этот день и в целом на неделе не стоит. Эксперты советуют остерегаться типичных для Львов жизненных ошибок. Несмотря на повышенную созидательную энергию планет, Львы могут пойти по неверному пути.
Плюс этой недели заключается в том, что можно самостоятельно исправить любые неурядицы. Для этого нужно лишь очень сильно захотеть этого. Мотивация играет решающую роль в становлении удачи Львов. В отношениях с окружающими потребуется осторожность. Лучше не давать деньги в долг и не рассказывать какие-то личные тайны.
Дева
Во всем, что касается денег, работы и творчества, лучше иметь наготове запасной план, потому что дела могут пойти не по нужному сценарию. Найти выход из сложной жизненной ситуации Девам помогут несколько эффективных способов. Астрологи рекомендуют им рассчитывать только на самих себя. Важно оставаться сосредоточенными, чтобы избежать проблем.
Возможны проблемы эмоционального характера. Не нужно срывать злость на близких и второй половинке. Неурядицы необходимо решать мирно, чтобы не страдала удача и настроение. Если в делах что-то не сложится, можно сфокусироваться на любовной сфере жизни. Это идеальное время для романтики.
Весы
Главное — не испытывать на этой неделе зависти, ревности. Такие чувства и эмоции разрушают любовь, веру в себя, позитивный настрой. Если излучать оптимизм и доброту, люди начнут делать то же самое. Астрологи советуют быть для всех примером в этом плане.
Скорпион
Для Скорпионов неделя будет вполне рядовой и нейтральной в плане энергетики. Звезды и планеты сейчас позитивны, но лишены активности. Это значит, что творческая работа может немного замедлиться и приносить меньше плодов. Также будет сложнее заводить новые знакомства. Привязать к себе удачу уже в понедельник Скорпионам поможет следование десяти правилам успеха.
Астрологи советуют Скорпионам прислушиваться и присматриваться ко всему, что происходит вокруг. Каждая деталь будет очень важна. При этом очень опасными будут такие чувства, как жадность и ревность. Из-за них могут возникнуть новые проблемы. Также стоит избегать фальши в поведении. Честность и открытость — лучшее оружие против неудач.
Стрелец
Это невероятно позитивное время для представителей данного знака Зодиака. 27 числа Нептун начинает прямое движение, что хорошо скажется на творческом потенциале Стрельцов, а также на настроении. В первые пару дней нужно обходить стороной негативных людей, потому что восстановить силы и энергию после неприятного общения будет непросто.
На этой неделе можно смело заключать соглашения, подписывать важные бумаги, а также совершать дорогостоящие приобретения. Немалую важность будет иметь своевременный отдых.
Козерог
Козероги смогут лучше усваивать информацию, поэтому им стоит заняться получением новых знаний и опыта. Если люди этого знака выходят на новую работу в период с 25 ноября по 1 декабря, то их ждет удача. Смена обстановки пойдет на пользу любому родившемуся под этим Знаком человеку. Заговоры на счастье и удачу повысят шансы на успех.
Водолей
Пришло время для повышенной физической активности. Сидеть без дела астрологи не рекомендуют, особенно в начале недели, когда силы Водолеев будут на пике. Равнодушие к себе — самая грубая потенциальная ошибка текущей недели.
Представители этого знака могут столкнуться с проблемами в общении. Подобные неприятности решатся сами собой: для этого необходимо лишь время и терпение. Удачными занятиями будут домашние хлопоты, шопинг. Астрологи советуют в середине и в конце недели иметь под рукой план «Б», так как что-нибудь может пойти не так.
Рыбы
Рыбы считаются самым романтичным знаком Зодиака. На этой неделе появится шанс найти вторую половинку. Романтика пойдет на пользу и тем Рыбам, которые уже находятся в отношениях.
Многим Рыбам придется научиться говорить «нет» коллегам и начальству, потому что от них будут требовать больше усилий и времяпрепровождения на работе. Обязанности — это важный момент в жизни каждого из нас. Но на этой неделе нужно заняться собой. Пришло время воплотить в жизни давние планы по посещению какого-то интересного места или по приобретению чего-то дорогостоящего.