Гороскоп на неделю с 25 ноября по 1 декабря

Лев

Самый непредсказуемый день недели — 28 ноября. Менять свою жизнь в этот день и в целом на неделе не стоит. Эксперты советуют остерегаться типичных для Львов жизненных ошибок. Несмотря на повышенную созидательную энергию планет, Львы могут пойти по неверному пути.

Плюс этой недели заключается в том, что можно самостоятельно исправить любые неурядицы. Для этого нужно лишь очень сильно захотеть этого. Мотивация играет решающую роль в становлении удачи Львов. В отношениях с окружающими потребуется осторожность. Лучше не давать деньги в долг и не рассказывать какие-то личные тайны.

Дева

Во всем, что касается денег, работы и творчества, лучше иметь наготове запасной план, потому что дела могут пойти не по нужному сценарию. Найти выход из сложной жизненной ситуации Девам помогут несколько эффективных способов. Астрологи рекомендуют им рассчитывать только на самих себя. Важно оставаться сосредоточенными, чтобы избежать проблем.

Возможны проблемы эмоционального характера. Не нужно срывать злость на близких и второй половинке. Неурядицы необходимо решать мирно, чтобы не страдала удача и настроение. Если в делах что-то не сложится, можно сфокусироваться на любовной сфере жизни. Это идеальное время для романтики.

Весы

У Весов начинается время, когда стоит уделить внимание простой и монотонной работе, домашним делам. Конец ноября будет очень спокойным и предсказуемым. Изменить жизнь к лучшему поможет закон притяжения , который гласит, что созидательные и позитивные мысли творят чудеса. Нужно сфокусироваться именно на них, а не на страхах и комплексах.

Главное — не испытывать на этой неделе зависти, ревности. Такие чувства и эмоции разрушают любовь, веру в себя, позитивный настрой. Если излучать оптимизм и доброту, люди начнут делать то же самое. Астрологи советуют быть для всех примером в этом плане.

Скорпион

Для Скорпионов неделя будет вполне рядовой и нейтральной в плане энергетики. Звезды и планеты сейчас позитивны, но лишены активности. Это значит, что творческая работа может немного замедлиться и приносить меньше плодов. Также будет сложнее заводить новые знакомства. Привязать к себе удачу уже в понедельник Скорпионам поможет следование десяти правилам успеха.

Астрологи советуют Скорпионам прислушиваться и присматриваться ко всему, что происходит вокруг. Каждая деталь будет очень важна. При этом очень опасными будут такие чувства, как жадность и ревность. Из-за них могут возникнуть новые проблемы. Также стоит избегать фальши в поведении. Честность и открытость — лучшее оружие против неудач.

Стрелец