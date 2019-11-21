Видео: прохожий застрелил бездомную, когда та попросила мелочь

В видеоролике видно, как мужчина в кепке агрессивно разговаривает с девушкой. В один момент, когда конфликтующие оказываются прямо под камерой, преступник достает из джинсов пистолет, направляет его на жертву и делает выстрел. Затем стрелок спокойно уходит, в то время как ошеломленные прохожие подбегают на помощь раненой.

Местные власти назвали имя подозреваемого — Адербаль Рамос де Кастро. Полицейские сообщили, что жертва подошла к преступнику, чтобы попросить у него 1 бразильский реал — всего 20 евроцентов. Благодаря знакомым девушки ее личность также удалось установить. 31-летняя Зильда Энрике душ Сантуш Леандро по прозвищу Нея жила вместе с ними на улицах.