Стало известно о тяжелых осложнениях у беременной Оксаны Самойловой

Недавно Джиган и его супруга Оксана Самойлова объявили о том, что у них появится четвертый ребенок. Оксана призналась, что при беременности у нее обнаружили ряд осложнений, пишут Дни.ру.
Оксана Самойлова поделилась подробностями своего интересного положения в Instagram. Она подчеркнула, что четвертую беременность они с Джиганом планировали, однако не ожидали, что она наступит уже сейчас. Когда, ошеломленные новостью, они отправились к доктору, то выяснилось много хорошего и плохого.
В частности, оказалось, что Оксана умудрилась забеременеть, даже принимая противозачаточные таблетки. И то, что, по ее словам, она считала естественным, на самом деле были кровотечениями.
Делаем узи, узи показывает малыша с ручками ножками и всем остальным и срок от которого я просто начинаю рыдать. Я оказалась очень давно и очень сильно беременной))) (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.),
– объявила Оксана Самойлова.
Обнаружились и осложнения. Супруга Джигана откровенно рассказала:
У меня полный набор адских осложнений начиная от полного предлежания и заканчивая отслойкой с гематомами. Хотя физически я чувствовала себя хорошо.
В итоге, Самойловой пришлось весь остаток отпуска провести в больнице, делая специальные капельницы, и дома на кровати, принимая необходимые лекарства. Кроме того, ей запретили летать на самолете.
К счастью, все манипуляции стабилизировали состояние Оксаны Самойловой и ее еще нерожденного ребенка. Супруга Джигана даже смогла вернуться в Москву.
Сейчас все в полном порядке. Вот так бывает оказывается))) неожиданная 4 беременность, это даже не так как незапланированная 1ая и совсем не так как 2 и 3 по расписанию ))) это шок и непонимание как с тобой родителем 3 детей, взрослым 30 летним ответственным человеком такое вообще могло произойти )) такая история)) подарочек с небес нам прислали и никак иначе)),
– заключила счастливая Оксана Самойлова.