Стало известно о тяжелых осложнениях у беременной Оксаны Самойловой

Сейчас все в полном порядке. Вот так бывает оказывается))) неожиданная 4 беременность, это даже не так как незапланированная 1ая и совсем не так как 2 и 3 по расписанию ))) это шок и непонимание как с тобой родителем 3 детей, взрослым 30 летним ответственным человеком такое вообще могло произойти )) такая история)) подарочек с небес нам прислали и никак иначе)),