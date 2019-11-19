Знаки Зодиака, которые как магнит притягивают деньги

Но почему к одним людям деньги липнут, как к магниту, а от других «шарахаются»? Кто-то может не прикладывать никаких усилий для своего обогащения, а кто, трудясь всю жизнь, не может свести концы с концами.

Астрологи объясняют это звездной предрасположенностью к богатству. Созвездие, под которым родился человек, определяет, будет ли он состоятельным.

Конечно, можно спорить с Судьбой и пытаться это исправить, тем более, что Удача любит настойчивых и активных. Но если Вселенная решила, что человек под определенным знаком должен жить бедно, то стать богатым ему удастся буквально кровью и потом, ежедневным сложнейшим трудом и ценой больших потерь

Всего есть лишь три счастливчика, которым звезды предписали притягивать к себе деньги.

Телец

Тельцы – это, как правило, люди с большими деньгами и живущие в достатке. Они всего достигают своими трудом и умом, но вознаграждения за работу всегда более чем щедрые. Порой, даже неожиданно огромные.

Тельцы являются любителями роскоши и вычурных дизайнерских вещей и, к их счастью, могут себе это позволить. Но потратят деньги лишь на то, что действительно нужно или хочется, убедившись в своих желаниях. На мимолетную блажь финансы транжирить не станут.

Рак

Рак – знак бережливости, экономии и денег. Он постоянно откладывает деньги на будущую лучшую жизнь. Это те люди, которые готовы «пахать» всю жизнь, чтобы безбедно жить и путешествовать на пенсии.

Правда, порой, Раки теряют чувство меры и их бережливость начинает больше походить на жадность.

Из-за своих сбережений Раки становятся обладателями внушительных средств. Ум, проницательность и склонность к анализу позволяют им надежно хранить свои накопление. Так, что никакой кризис не страшен.

Стрелец

Стрельцы очень легки во всем. Это и их плюс, и, несомненно, минус. Особенно, по отношению к работе и деньгам.

Они беспечны в обращении с деньгами, часто жертвуют большие суммы, отдают знакомым не в долг, а просто так. Это, конечно очень здорово – быть таким добрым и щедрым, только это приводит к излишнему расходу заработанных денег.