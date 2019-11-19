София Ротару возвращается на российскую сцену не ради денег

Известный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал новость о возвращении Софии Ротару на российскую сцену. Ранее появилась информация, что артистка после многолетнего перерыва выступит на сборном концерте «Песня года», а также на фестивале «Легенды Ретро FM». И, по мнению Пригожина, желание заработать здесь играет самую последнюю роль.

«Ей 72 года, в этом возрасте ты не думаешь о деньгах. Ты приходишь к тому, что не хочешь уходить со сцены, прощаться с активной жизнью, — говорит продюсер. — В отличие от Бубы Кикабидзе, который принципиально не едет в Россию, Ротару любит Россию и российского зрителя».

Пригожин уверен, что Ротару стала заложником политических обстоятельств, но сама она порядочный и аполитичный человек, не имеющий отношения к революциям.

Отметим, что, по информации СМИ, София Михайловна рассматривает предложения и о выступлении на новогодних корпоративах в Москве. Гонорар певицы за выступление в этом году в среднем составит 50–60 тысяч долларов, в сумму включены транспортные расходы Ротару и ее коллектива, проживание и сам концерт.