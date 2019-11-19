София Ротару возвращается на российскую сцену не ради денег

О певице отзываются как о порядочном и аполитичном человеке, который стал жертвой обстоятельств, пишет Life.ru.
Известный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал новость о возвращении Софии Ротару на российскую сцену. Ранее появилась информация, что артистка после многолетнего перерыва выступит на сборном концерте «Песня года», а также на фестивале «Легенды Ретро FM». И, по мнению Пригожина, желание заработать здесь играет самую последнюю роль.
«Ей 72 года, в этом возрасте ты не думаешь о деньгах. Ты приходишь к тому, что не хочешь уходить со сцены, прощаться с активной жизнью, — говорит продюсер. — В отличие от Бубы Кикабидзе, который принципиально не едет в Россию, Ротару любит Россию и российского зрителя».
Пригожин уверен, что Ротару стала заложником политических обстоятельств, но сама она порядочный и аполитичный человек, не имеющий отношения к революциям.
Отметим, что, по информации СМИ, София Михайловна рассматривает предложения и о выступлении на новогодних корпоративах в Москве. Гонорар певицы за выступление в этом году в среднем составит 50–60 тысяч долларов, в сумму включены транспортные расходы Ротару и ее коллектива, проживание и сам концерт.
София Ротару — советская, российская, украинская и молдавская легенда эстрады. В ее репертуаре более пятисот композиций на двенадцати языках. София Михайловна — народная артистка Советского Союза, обладательница множества других титулов, регалий и наград, среди которых — орден Святого Николая Чудотворца «За приумножение добра на Земле» и орден Дружбы народов. Она же — Герой Украины и обладательница ордена Державы, многократный лауреат премии «Золотой граммофон», а также муза Андрея Вознесенского, посвятившего певице стихотворение «Голос».