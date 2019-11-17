ТОП-5 знаков зодиака женщин с ужасным характером

Астрологи назвали ТОП-5 знаков зодиака, представительницы которых обладают самым ужасным характером.

Первую строчку заняли дамы, родившиеся под знаком Льва. Эти девушки нуждаются в любви, заботе и постоянном внимании. Из Львиц получаются самые строгие и требовательные супруги. Впрочем, капризность представительницам знака легко прощается — взамен они готовы отдать ничуть не меньше.

На втором месте оказались Скорпионы. Серебро рейтинга им обеспечила излишняя эмоциональность. Конечно, буря чувств делает из представительниц знака страстных любовниц, однако в быту это качество больше мешает отношениям, чем способствует им.

Бронзу получают Раки. Эти девушки очень заботливы и нежны. Проблема в том, что зачастую они перебарщивают с этими качествами. Нежность превращается в навязчивость, а забота — в гиперопеку. Попытки объяснить Ракам, что они перегнули палку, как правило, ранят их в самое сердце.

Девы заняли в ТОП-5 предпоследнюю строчку. Эти барышни буквально с магнетической силой притягивают к себе противоположный пол. Однако заслужить их расположение непросто — Девы требуют поступков для завоевания собственного сердца, пусть и не слишком глобальных. В быту представительницы знака не менее требовательны, особенно в вопросах порядка и чистоты.