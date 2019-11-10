Видео: Ольга Бузова сделала важное объявление для жителей Таллинна

Очень популярная сейчас в России и в Эстонии певица Ольга Бузова нашла в своем плотном графике время, чтобы записать видеообращение для жителей Таллинна. Поклонники артистки привыкли, что Ольга всегда весела и жизнерадостная, но тут на видео она даже немного грозная.
«Запоминаем, 20 декабря встречаемся в Таллинне, CatHouse, ждете меня?» - сказала Ольга Бузова в своем свежем видео и сделала руками сердечко.
Певица выступит в эстонской столице накануне рождественских праздников, концерт ночной для лиц старше 18 лет. Двери клуба распахнутся для гостей в 23:30.
Мы уверены, что долго никому не нужно объяснять, кто такая Ольга Бузова. Она и ведущая телепроекта «Дом-2», и актриса, и певица и бизнесвумен, а также просто красавица. У Ольги Бузовой много поклонников, а также достаточно хейтеров. Звезда не сдается и становится лучше с каждым днем!
Смотрите видео!