Видео: Ольга Бузова сделала важное объявление для жителей Таллинна

Мы уверены, что долго никому не нужно объяснять, кто такая Ольга Бузова. Она и ведущая телепроекта «Дом-2», и актриса, и певица и бизнесвумен, а также просто красавица. У Ольги Бузовой много поклонников, а также достаточно хейтеров. Звезда не сдается и становится лучше с каждым днем!