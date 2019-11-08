Эмили Ратаковски сняла всё лишнее на глазах у туристов, прикрывшись лишь шляпкой

Недавно Эмили Ратаковски поделилась с подписчиками в своём инстаграме новым фото с пляжа. Каждому фанату приятно видеть, как его кумир заботится о себе и отдыхает, но в этот раз снимок модели вызвал настоящую бурю эмоций. На нём девушка лежит на берегу моря, отвернувшись от палящего солнца.

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Оценить чёрный купальник, который выбрала Эмили, довольно сложно, потому что половину от него модель надеть забыла. Но, чтобы не возмущать отдыхающих, девушка прикрылась панамкой, которая только сильнее заинтриговала подписчиков.

Эх, хотел бы я стать панамкой...

Снимаю перед вами шляпу. Вы тоже снимите!

Как человек может быть таким совершенным?

- написали поклонники.