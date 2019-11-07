Признаки надвигающегося кризиса в отношениях

Rambler.ru расскажет о фактах наступающего кризиса в чувствах с вашей второй половинкой.

1. Если вам не хочется идти домой и вы больше времени стараетесь проводить на работе или с друзьями.

2. Когда вы ссоритесь, то ваш любимый человек игнорирует вас в конфликте.

3. Вы перестали задумываться о будущих детях. Даже, если у вас уже есть дети от этого человека, вы не думаете о том, что как бы было прекрасно иметь еще детей от него.

4. Вы стали забывать важные вещи, которые связаны с партнером, а раньше относились серьезно даже к мелочам.

5. Вам хочется уехать в командировку или взять побольше работы на дом, чтобы не общаться близко с вашей второй половинкой.

6. Вы боитесь говорить прямо об отношениях и чувствах с близким человеком.

7. Вы перестаете доверять друг другу, но, если другой задерживается где-то, не спрашиваете «что случилось». А ваш партнер не звонит и уже не предупреждает вас, чтобы вы не беспокоились.

8. Вам почему-то уже не нравится спать в одной постели.