Называйте сыновей так! Счастливые имена для мальчиков, рожденных в 2020 году

Любому родителю хочется, чтобы его ребенок был максимально удачливым и счастливым. Во многом это определяется именем человека. Советы экспертов dailyhoro.ru помогут вам правильно выбрать имя для сына в 2020 году.
Это будет год Металлической Крысы. Если верить восточному календарю, это благоприятное время для любых глобальных изменений в жизни людей. Это касается свадьбы, смены работы, рождения ребенка. Сама Вселенная хочет, чтобы в это время на свет появлялось больше малышей.
Имена, символизирующие любовь
Это будет год любви и семьи, поэтому можно назвать сына именем, которое ассоциируется с любовью. Первое имя, о котором стоит упомянуть — Валентин. Назвать сына в честь католического святого, который является покровителем влюбленных, хороший выбор.
Очень хорошее имя для новорожденного мальчика — Роман. Конечно, его смысл далек от любви, потому что оно означает «римский», зато в русском языке это слово ассоциируется с успехом в любви и отношениях.
Имена удачи
Никита и Николай в переводе с греческого тоже означают «победитель». Это прекрасный выбор для родителей, которые хотят, чтобы их сын вырос удачливым и счастливым. Очень удачными именами считаются также Владимир и Василий. Первое, как многие знают, означает «владеющий миром», а второе по смыслу близко к словам «царь» или «правитель».
Яркие имена, которые дарят успех
Крыса — символ общения, сближения людей. В такое время людям нужна харизма. Одним из самых ярких и благоприятных имен считается Герман, потому что его переводят как «истинный», то есть такой ребенок не будет лгать и притворяться. Он станет примером для многих.
Хорошим именем будет Иннокентий. Оно означает «простой», «спокойный». Такой ребенок станет очень ярким, добрым, отзывчивым, потому что энергетика этого имени хорошо сочетается с энергетикой года Крысы.
Отлично гармонирует с особенностями этого года имя Глеб, которое в переводе означает «добрый», «ласковый». Это имя принесет ребенку удачу и счастье.