Называйте сыновей так! Счастливые имена для мальчиков, рожденных в 2020 году

Это будет год Металлической Крысы. Если верить восточному календарю, это благоприятное время для любых глобальных изменений в жизни людей. Это касается свадьбы, смены работы, рождения ребенка. Сама Вселенная хочет, чтобы в это время на свет появлялось больше малышей.

Имена, символизирующие любовь

Это будет год любви и семьи, поэтому можно назвать сына именем, которое ассоциируется с любовью. Первое имя, о котором стоит упомянуть — Валентин. Назвать сына в честь католического святого, который является покровителем влюбленных, хороший выбор.

Очень хорошее имя для новорожденного мальчика — Роман. Конечно, его смысл далек от любви, потому что оно означает «римский», зато в русском языке это слово ассоциируется с успехом в любви и отношениях.

Имена удачи

2020 год Крысы — время расцвета фортуны. Ребенок, рожденный в такое время, должен быть победителем, поэтому хорошим выбором станет имя Виктор. Оно так и переводится — «победитель».

Никита и Николай в переводе с греческого тоже означают «победитель». Это прекрасный выбор для родителей, которые хотят, чтобы их сын вырос удачливым и счастливым. Очень удачными именами считаются также Владимир и Василий. Первое, как многие знают, означает «владеющий миром», а второе по смыслу близко к словам «царь» или «правитель».

Яркие имена, которые дарят успех

Крыса — символ общения, сближения людей. В такое время людям нужна харизма. Одним из самых ярких и благоприятных имен считается Герман, потому что его переводят как «истинный», то есть такой ребенок не будет лгать и притворяться. Он станет примером для многих.

Хорошим именем будет Иннокентий. Оно означает «простой», «спокойный». Такой ребенок станет очень ярким, добрым, отзывчивым, потому что энергетика этого имени хорошо сочетается с энергетикой года Крысы.