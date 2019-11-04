Пн, 4.11.2019
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ТОП-9 эстонских звезд, которые на своем примере показали, что в Хэллоуин можно выглядеть не только устрашающе, но и сексуально

Эдгар Гергель / ДЖОКЕР

ФОТО: limon.ee

31 октября во многих странах празднуется Хэллоуин, в Эстонии некоторое время назад тоже стали отмечать этот праздник. В магазинах появляется море разной атрибутики, посвященной дню всех святых: от конфет в необычной обертке до самых разнообразных костюмов.

В наше время уже мало кто задумывается об истинном смысле и истории этого праздника, сегодня это скорее повод нарядиться в необычный костюм и попугать прохожих, пофотографироваться и просто повеселиться.

Эстонские звезды решили не отставать от западных и опубликовали снимки в Instagram, на которых позируют в костюмах и гриме, сделанных специально для праздника.

Смотри ТОП-9 фото эстонских звезд, которые выбрали интересные образы для празднования Хэллоуина!

Ханна Мартинсон

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Лийса Леэтма

Грете Пайя

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Лиза Линд

Деана Нооп

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Ану Саагим

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Таня Михайлова-Саар

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Артем Савицкий

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Эдгар Гергель

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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