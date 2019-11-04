ТОП-9 эстонских звезд, которые на своем примере показали, что в Хэллоуин можно выглядеть не только устрашающе, но и сексуально

31 октября во многих странах празднуется Хэллоуин, в Эстонии некоторое время назад тоже стали отмечать этот праздник. В магазинах появляется море разной атрибутики, посвященной дню всех святых: от конфет в необычной обертке до самых разнообразных костюмов.
В наше время уже мало кто задумывается об истинном смысле и истории этого праздника, сегодня это скорее повод нарядиться в необычный костюм и попугать прохожих, пофотографироваться и просто повеселиться.
Эстонские звезды решили не отставать от западных и опубликовали снимки в Instagram, на которых позируют в костюмах и гриме, сделанных специально для праздника.
Смотри ТОП-9 фото эстонских звезд, которые выбрали интересные образы для празднования Хэллоуина!
Ханна Мартинсон
Лийса Леэтма
Грете Пайя
Лиза Линд
Деана Нооп
Ану Саагим
Таня Михайлова-Саар
Артем Савицкий
Эдгар Гергель