Фото: Анна Седокова привела Яниса Тимму на московскую радиостанцию

30 октября состоялась премьера новой песни и клипа Седоковой «Алые губы». Певица посетила московскую радиостанцию «Новое радио», чтобы рассказать о треке. На эфир она взяла и своего латвийского возлюбленного.

Анна поделилась несколькими короткими видео из лифта в Stories, а потом сделала несколько кадров из студии во время интервью. Было видно, что Янис сидит и ожидает завершения эфира. Впрочем, тут нет ничего особенного, ведь певица почти всегда присутствует на матчах Тиммы и охотно делится в Instagram кадрами происходящего на баскетбольном поле.

Напомним, некоторое время назад Янис Тимма объявил, что разводится с матерью своего сына Кристиана Саной.

Тогда в СМИ появились слухи о том, что у баскетболиста завязался роман с Анной Седоковой, которой Сана посвятила Седоковой несколько резких выражений. Бывшая солистка «ВИА Гры» ей ответила.

Свои романтические отношения пара подтвердила в начале октября.

ФОТО: Instagram/annasedokova