Эстонец в MALFA: после роспуска лейбла Максим Фадеев набирает новый международный коллектив

В интервью Алене Жигаловой Фадеев рассказал, что разорвал контракты не только со всеми артистами лейбла, но и с остальным персоналом.

Я распустил всех. Я набираю новый коллектив. Абсолютно новых менеджеров. Будут немцы, кубинец, англичанин, эстонец. Международная будет история, потому что перековал лейбл в другую сторону - англоязычную, но при этом будем делать здесь (в России) на рынке качественный продукт,

К этому решению, по словам Максима, он шел полгода. За это время в его жизни произошло множество «тотальных предательств» — скандалы с Наргиз Закировой, оскорбления Олега Майами. В итоге одна теперь поет в турах песни Аллы Пугачевой, потому что исполнять композиции, выпущенные на лейбле, ей теперь запрещено, а другой пытается заслужить прощение извинениями в Инстаграме. В интервью журналисту Алене Жигаловой Фадеев впервые прокомментировал выпады бывших подопечных, включая Елену Темникову, рассказал о проблемах со здоровьем и новом лейбле.