Елена Малышева обнародовала рецепт напитка, который предотвратит развитие рака

Это зелёный чай. Пить его нужно не горячим, температура должна быть около 60 градусов по Цельсию. В зелёном чае содержатся компоненты, которые угнетают деление раковых клеток. В чай необходимо добавить куркуму и черный перец. Эти специи признаны эффективными в противоопухолевой терапии. И наконец, имбирь, который поможет избежать рака горла и гортани. К тому же чай с имбирем обладает еще и противовоспалительными свойствами, пишет 7d.org.ua.