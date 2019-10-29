Вт, 29.10.2019
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  • Друзья? Родители Егора Крида тепло приняли в гостях Иосифа Пригожина и Валерию

Друзья? Родители Егора Крида тепло приняли в гостях Иосифа Пригожина и Валерию

Иосиф Пригожин и Валерия.

ФОТО: Instagram

Валерия и ее муж, продюсер Иосиф Пригожин, встретились с родителями Егора Крида. Марина Петровна и Николай Борисович Булаткины организовали для них теплый прием в Пензе, пишет Экспресс газета.

Фото совместного ужина на своей странице в Instagram разместил сам Иосиф Пригожин.

Пока Егор Крид на гастролях, мы с его родителями обедаем перед концертом Валерии в родном городе Егора и Павла Воли,

— подписал он снимок.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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«Какая милая компания»; «Валерия — красавица»; «У Егора приятные родители», — отозвались на публикацию подписчики. Правда, некоторых рассмешили «чебурашкины» уши у Пригожина: такой эффект создавали сидевшие за его спиной люди.

У Егора Крида, между тем, дела идут не слишком хорошо. Жители некоторых российских городов в последнее время начали устраивать своеобразные флешмобы, бойкотирующие концерты рэпера. А совсем недавно Роскомнадзор обвинил рэпера… в сатанизме и цинизме. Ведомство опубликовало заключение, согласно которому песни Крида могут провоцировать подростков на «проституированное поведение».

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