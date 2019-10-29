Вт, 29.10.2019
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На молоденьких вновь потянуло? Смотрите, чем Любовь Успенская занялась с эстонским артистом

Дизайнер Тим Блуз

ФОТО: Личный архив автора

В Эстонии три дня подряд гастролировала Любовь Успенская (65), которая еще летом на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале пригласила на свой концерт всех читателей портала Limon.ee и просила не жалеть деньги на билеты. 

Сегодня стало известно, что в Таллинне российская певица не ограничилась выступлениями, Успенская устроила встречу с местным дизайнером одежды и ныне певцом - Tim BLUZ. Артистка примерила платье из его коллекции и, судя по фото, пришла в восторг от такого бренда. 

Напомним, что имя Успенской в последнее время у всех на устах. Артистка эпатирует публику откровенными интервью, где сообщает о непристойных вещах, которыми занимается перед концертами, и хождении без нижнего белья. 

Смотрите фото! 

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