На молоденьких вновь потянуло? Смотрите, чем Любовь Успенская занялась с эстонским артистом

Сегодня стало известно, что в Таллинне российская певица не ограничилась выступлениями, Успенская устроила встречу с местным дизайнером одежды и ныне певцом - Tim BLUZ. Артистка примерила платье из его коллекции и, судя по фото, пришла в восторг от такого бренда.