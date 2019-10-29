Ольга Серябкина сделала заявление после сообщения о сердечном приступе Фадеева

Певица отметила, что ее с самого утра атаковали вопросами о состоянии продюсера и ее переживаниях. При этом она дала небольшую надежду всем, кто волнуется за здоровье Максима Фадеева.

Я не давала ответа никому. Это не те темы, которые хочется обсуждать и выносить на обозрение. Скажу только, что нужно беречь себя. В жизни главная ценность – Здоровье. Верю, что все будет хорошо,

– заявила подопечная Максима Фадеева. Подписчики Серябкиной поддержали ее, выразив надежду, что продюсер скоро поправится.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что ночью 28 октября Максиму Фадееву стало плохо, и он вызвал скорую помощь к себе домой в Подмосковье. Якобы медики диагностировали у него приступ ишемической болезни. Причиной было названо нервное истощение. Сообщалось, что от госпитализации 51-летний продюсер отказался.