У Максима Фадеева случился сердечный приступ

У 51-летнего продюсера, работавшего на "Фабрике звёзд" и известного своим лейблом Malfa, возникли проблемы со здоровьем, пишет Лайф.
Максим Фадеев перенёс сердечный приступ, пишет телеграм-канал Super. Артисту стало плохо накануне ночью. К подмосковному дому продюсера приехала скорая, и медики диагностировали предынфарктное состояние — приступ ишемической болезни из-за нервного истощения.
Однако от госпитализации Фадеев отказался, решив лечиться дома под наблюдением врачей. Сейчас он проходит необходимые процедуры. Отметим, что последнее время композитор активно худел и жаловался, что едва не потерял слух.