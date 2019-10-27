Вера Брежнева появилась на показе в кожаном бюстгальтере

Интересным фактом стало то, что коллекция была выпущена совместно со шведским демократичным брендом H&M. Известно, что марка в последнее время все чаще сотрудничает с дорогими люксовыми брендами. К тому же, популярная певица – первое лицо бренда на территории России.

В Риме на показе в очень старинной галерее, от которой просто веяло роскошью, Вера Брежнева наблюдала с первого ряда. Кроме того, с другими манекенщицами и супермоделями на подиуме дефилировала Кендалл Дженнер. 23-летняя модель вышла к зрителям в алом платье с довольно глубоким декольте и шлейфом средней длины.

Вера Брежнева пришла в простом, но в то же время оригинальном наряде, – лакированный бюстгальтер, поверх которого она накинула пиджак с цветочной вышивкой из новой представленной коллекции H&M. Также дополнила образ певица брюками из кожи и ботильонами.

Весь вечер фотографы снимали на камеру Брежневу, а гости делали ей комплименты. Сама же звезда с большим удовольствием не только позировала папарацци, но и делала красивые селфи на смартфон.

На всех снимках эффектный аутфит певицы выглядел даже ярче ярко-красного платья Кендалл. В свои 37 лет успешная мама двоих детей и любящая жена может похвастаться красивой фигурой, и не стесняясь надевать смелые и откровенные наряды. При этом она никогда не выглядит вульгарно!

На показ Брежнева прилетела без сопровождения мужа – продюсера Константина Меладзе. Со слов прессы, он не очень любит всю эту светскую жизнь, а его супруга – напротив частый гость красных дорожек. Как сказала сама Брежнева, муж всецело доверяет ей и никогда не усомнится в ее верности.