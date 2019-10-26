Это нормально? Грубые сообщения эстонской знаменитости в адрес девушки стали достоянием общественности

Среди скриншотов сообщений, в которых часто встречаются весьма грубые сообщения, появилась переписка девушки с эстонской звездой социальных сетей. Переписка между ними началась в октябре прошлого года, когда известная в Эстонии личность, по всей видимости, предлагала девушке работу.

Чау! Чем вы занимаетесь? Ищу человека на работу/помощь на предприятии,

— говорилось в сообщении, на которое девушка ответила: «Слушай, если я раньше тебе не ответила, может уже прекратишь?».

Знаешь, если говорить честно, я достаточно высокомерен для того, так что меня это не останавливает и не интересует,

— говорилось в следующем сообщении.

«Высокомерная» знаменитость, чье имя девушка решила не называть, также попросила обращаться к нему на «вы».

Sotsiaalmeediastaar ei jätnud tüdrukut rahule. ФОТО: Kuvatõmmis sotsiaalmeediast/@seepoleokei

Он писал мне все время, и когда я наконец осмелился сказать, что не хочу иметь с ним дело, он ответил таким образом,

— рассказала девушка в Instagram.

Если этот пример кажется не особенно вызывающим, то аккаунт @seepoleokei в Instagram содержит около ста скриншотов переписок с различными мужчинами, которые угрожают девушкам, часто несовершеннолетним. Владелец аккаунта заявил, что им ежедневно поступает огромное количество сообщений, которые еще не были опубликованы.

Согласно журналу Juridica, который выпускается юридическим факультетом Тартуского университета, поскольку именно этот раздел Уголовного кодекса можно толковать довольно широко, наказывать по закону следует за наиболее серьезные нарушения, то есть только в случае крайней необходимости, считает помощник прокурора Элиза Соммер из прокуратуры.

Пресс-секретарь полиции Леана Лойде сообщила Elu24, что конкретный случай трудно оценить из-за отсутствия дополнительной информации.

Если человек чувствует, что ситуация его беспокоит и нарушает его повседневную жизнь, ему следует обратиться в полицию и предоставить всю доступную информацию,

— сказала Лойде.

На основании более подробной информации полиция может оценить, было ли совершено преступление, и объяснить, какие шаги необходимо предпринять для урегулирования ситуации.

Веб-констебли могут помочь в таких случаях,