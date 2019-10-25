Анджелина Джоли призналась, почему удалила обе груди

Еще в 2013 году Анджелина Джоли, узнав о генетической предрасположенности к развитию рака груди, сделала операцию по удалению молочных желез. А вчера актриса написала откровенную статью, в которой рассазала о борьбе ее покойной мамы с раком молочной железы и яичников, пишет Viva.
Моя мама боролась с раком почти десять лет. Когда я стояла в коридоре больницы, ожидая, когда тело мамы будет подготовлено к кремации, ее доктор сказала мне, что она пообещала матери, что мне сообщат о моей предрасположенности к раку. Спустя годы мне пришлось пройти генетический тест, который показал, что у меня есть ген — так называемый BRCA1,
— пишет Джоли.
Также актриса добавила, что у нее вероятность развития рака молочной железы составила 87%, а рака яичников - 50%.
Я просто чувствую, что сделала правильный выбор, чтобы повысить свои шансы увидеть, как мои дети становятся взрослыми, и застать внуков. Я надеюсь уделить им как можно больше времени. Я более десяти лет живу без мамы. Она увидела лишь нескольких своих внуков и была слишком больна, чтобы играть с ними. Моя бабушка умерла в 40 лет. Я надеюсь, что мой выбор позволит мне прожить немного дольше,
— пояснила актриса.