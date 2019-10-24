Чт, 24.10.2019
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  • В абсолютно прозрачной накидке: Настя Каменских устроила жаркую фотосессию на пляже

В абсолютно прозрачной накидке: Настя Каменских устроила жаркую фотосессию на пляже

Настя Каменских

ФОТО: Instagra,

Украинская популярная певица Настя Каменских, которая недавно рассказывала, как изменилась ее жизнь после свадьбы, сейчас отправилась на отдых, откуда порадовала поклонников эмоциональными снимками. 

Так, звезда на своей странице в Instagram опубликовала серию снимков, сделанных на живописном берегу океана, вероятно где-то в Мексике. На фото Настя позирует в белом купальнике и прозрачной накидке бежевого цвета. 

«Просто ты и природа ... тебе больше не нужно», - подписала фото артистка.

Поклонники певицы сразу отметили, что она имеет невероятно счастливый вид, а кое-кто даже предположил, что своим нарядом она скрывает округлый беременный животик. 

"Настя светиться от счастья", "Точно беременна", "Похоже кто-то беременный", "Шикарно, и больше ничего. Любимый, ты и природа!", - писали в комментариях подписчики Каменских.

Однако хотя на снимках Насти и отсутствует ее муж, на отдых врони отправились вместе, поскольку Потап также на своей странице в Instagram опубликовал снимок с живописной местности. 

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