Чт, 24.10.2019
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  • Завораживающий секс! Эрика Грей в легкомысленной куртке на голое тело взбудоражила фанатов

Завораживающий секс! Эрика Грей в легкомысленной куртке на голое тело взбудоражила фанатов

Бразильская модель Эрика Грей

ФОТО: скриншот видео

Бразильская модель в эротичной нижнем белье продемонстрировала впечатляющую фигуру, пишет Пятый канал.

Бразильская модель Эрика Грей произвела впечатление на мужчин своим внушительным бюстом и «аппетитными» ягодицами. Звезда соцсетей опубликовала в Instagram новую фотографию, на которой позирует почти обнаженной: пышные формы южноамериканской красавицы прикрывает только крошечная куртка и стринги.

Поскольку снимок был сделан со спины Грей, на переднем плане оказалась ее «пятая точка», которая не смогла оставить равнодушными представителей противоположного пола, следящих за жизнью модели.

Сексуальное тело девушки взбудоражило Instagram-пользователей. В комментариях они восхищались бесподобной фигурой блогера и делали ей множество комплиментов.

«Аж пот по телу пробежал!»; «Бесподобная!»; «Просто секс!»; «Ух, как горячо!» — написали фолловеры.

Смотрите эти фото ЗДЕСЬ!

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