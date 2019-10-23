Поход в музей помог женщине распознать смертельную болезнь

Англичанка сделала фото на тепловизионную камеру, и снимок показал странное пятно у нее на груди, передает Life.
Англичанка узнала, что у нее рак молочной железы, после посещения музея "Камера-обскура и мир иллюзий" в Шотландии, сообщает газета Daily Mirror.
Woman didn't know she had breast cancer until thermal imaging photo at museum https://t.co/COK1T4HF0z pic.twitter.com/16VzSeFRk3— Daily Mirror (@DailyMirror) 23 October 2019
41-летняя Бал Джилл вместе с семьей гуляла по музею и попала в комнату, где была установлена тепловизионная камера, на которую они решили сфотографироваться. На снимках женщина увидела у себя на груди подозрительное пятно.
Мы убедились, что у других такого нет. Нам это показалось странным. Я сфотографировала себя в экране и продолжила бродить по оставшейся части музея,
— сказала она.
Через несколько дней женщина вспомнила про фото и решила поискать в интернете объяснение пятну со снимка. После чего она обратилась в больницу, и ей диагностировали рак на ранней стадии.
Англичанка уже перенесла две операции и готовится к третьей.