Ср, 23.10.2019
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  • Поход в музей помог женщине распознать смертельную болезнь

Поход в музей помог женщине распознать смертельную болезнь

Женская грудь.

ФОТО: TVNET

Англичанка сделала фото на тепловизионную камеру, и снимок показал странное пятно у нее на груди, передает Life.

Англичанка узнала, что у нее рак молочной железы, после посещения музея "Камера-обскура и мир иллюзий" в Шотландии, сообщает газета Daily Mirror.

41-летняя Бал Джилл вместе с семьей гуляла по музею и попала в комнату, где была установлена тепловизионная камера, на которую они решили сфотографироваться. На снимках женщина увидела у себя на груди подозрительное пятно.

Мы убедились, что у других такого нет. Нам это показалось странным. Я сфотографировала себя в экране и продолжила бродить по оставшейся части музея,

 — сказала она.

Через несколько дней женщина вспомнила про фото и решила поискать в интернете объяснение пятну со снимка. После чего она обратилась в больницу, и ей диагностировали рак на ранней стадии.

Англичанка уже перенесла две операции и готовится к третьей.

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