Пять знаков Зодиака, жизнь которых изменится в ноябре

В ноябре перемены принесет ретроградный Уран и его аспекты. Планета позаботится о том, чтобы жизнь не казалась слишком пресной. Особенно сильно будет штормить финансовую сферу. Но кто предупрежден, тот вооружен: если удастся проявить мужество и извлечь необходимые уроки, появится шанс изменить свою жизнь к лучшему.

Телец

Ноябрь кардинально изменит жизнь Тельцов. 5, 10, 17 и 28 ноября ожидаются аспекты Урана к Венере. По словам астрологов, аспекты будут нейтральными, а значит, все зависит от того, на что этот Знак будет настроен.

Самое время избавиться от негативных установок. Если Тельцы будут уверены в стабильности своей жизни и захотят попробовать что-то новое, чтобы внести в привычный быт разнообразие, метаморфозы их обрадуют. Если же они будут бояться перемен и крепко держаться за привычки, то на смену позитивным преобразованиям придут проблемы. Особенно удивит месяц Тельцов-материалистов, которые отрицают все, кроме фактов. Уран может столкнуть их с проявлением непознанных сил. Это изменит мировосприятие Тельцов.

Овен и Скорпион

Ближе к концу месяца, 24 ноября, оппозиция Урана и Марса встряхнет представителей Овна и Скорпиона. Увы, но аспект планет принесет неприятные перемены. Какие-то внезапные ситуации изменят планы или полностью развернут жизнь.

Овнам эксперты dailyhoro.ru советуют избегать риска и быть бдительнее. Не рекомендуется внедрять новые задачи, кроме необходимых, заниматься экстремальным спортом, рисковать чужими деньгами, принимать участие в авантюрах. Жизнь может показать Овнам, что против их силы всегда найдется другая сила. Лучше понять это сразу, не дожидаясь столкновения с обстоятельствами.

Активность и амбициозность Скорпионов в конце месяца вряд ли поможет достичь желаемого, зато поможет нажить врагов или разрушить свою репутацию по собственной же неосторожности. Астрологи советуют контролировать эмоции, не принимать поспешных решений, не вступать в споры, отказаться от инициативы. В противном случае жизнь резко изменится: планы сорвутся, а вместо них придут проблемы, которые нужно будет решать.

Весы и Козерог

Весам и Козерогам аспект Урана и Солнца (26 ноября) и Урана и Венеры (28 ноября) принесут счастливые перемены.

У Весов наступает время, когда очень важно оставаться реалистами. Это поможет избежать плена иллюзий. Осенние туманы на этот раз будут не только снаружи, но и внутри: ошибки, надуманные страхи, ложные убеждения выстроятся в очередь, чтобы нанести визит. Весам рекомендуется обновить энергетику . Самое время поработать с биополем, чтобы наладить свою жизнь и перейти на новый виток развития.