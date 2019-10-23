«Обязательно тебя выдаст»: Собчак объяснила свой развратный свадебный тенец

В публикации телеведущая приводит рассуждения на тему сравнения танца человека с тем, как он проявляет себя в сексе.
«Всегда смотрите на то, как танцует человек. Сексом он будет заниматься примерно также», - уверена она.
По словам Собчак, следует смотреть не на то, как человек двигается, а на уровень его раскрепощения. «Насколько он раскрепощен, насколько отдается в этот момент музыке, насколько не думает о том, как выглядит со стороны. Если ты в зажиме и вечном конфликте с самим собой, твой танец обязательно тебя выдаст», - уверена знаменитость.
Примечательно, что к этой записи она предпочла отключить комментарии.
На фоне заявлений о раскрепощении, журналисты вспомнили недавний танец Собчак, который она преподнесла в качестве подарка гостям своей свадьбы.
В частности, она демонстрировала развратные движения,. облачившись при этом в корсет, чулки и ботфорты. При этом она устроила настоящее эротическое шоу, улегласть в кровать, а двое танцоров подвели к ней «молодого» мужа - Константина Богомолова.