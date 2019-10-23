«Обязательно тебя выдаст»: Собчак объяснила свой развратный свадебный тенец

По словам Собчак, следует смотреть не на то, как человек двигается, а на уровень его раскрепощения. «Насколько он раскрепощен, насколько отдается в этот момент музыке, насколько не думает о том, как выглядит со стороны. Если ты в зажиме и вечном конфликте с самим собой, твой танец обязательно тебя выдаст», - уверена знаменитость.