Восхищаемся и мы: это видео с Рианной в бикини набрало более десяти миллионов просмотров

LimonЗвездыВосхищаемся и мы: это видео с Рианной в бикини набрало более десяти миллионов просмотровВосхищаемся и мы: это видео с Рианной в бикини набрало более десяти миллионов просмотровLimon.ee 18 октября 2019, 10:42Рианна.ФОТО: BRYAN R. SMITH/AFPРолик собрал почти 10,5 млн просмотров всего за 15 часов, сообщает Topnews.Ролик собрал почти 10,5 млн просмотров всего за 15 часов.Американская певица Рианна сразила поклонников дефиле в черном бикини. Артистка выложила в Instagram видео, на котором она идет в купальнике и парео мимо пальм.Смотрим! Посмотреть эту публикацию в Instagram 😎Публикация от R I H A N N A 🔹 (@rihanna_honey) 17 Окт 2019 в 1:14 PDT певицарианнасшафигура