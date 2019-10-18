Пт, 18.10.2019
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  • Восхищаемся и мы: это видео с Рианной в бикини набрало более десяти миллионов просмотров

Восхищаемся и мы: это видео с Рианной в бикини набрало более десяти миллионов просмотров

Рианна.

ФОТО: BRYAN R. SMITH/AFP

Ролик собрал почти 10,5 млн просмотров всего за 15 часов, сообщает Topnews.

Ролик собрал почти 10,5 млн просмотров всего за 15 часов.

Американская певица Рианна сразила поклонников дефиле в черном бикини. Артистка выложила в Instagram видео, на котором она идет в купальнике и парео мимо пальм.

Смотрим!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Публикация от R I H A N N A 🔹 (@rihanna_honey)

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