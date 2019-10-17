Чт, 17.10.2019
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Муж Лолиты Милявской официально подал на развод

Лолита и ее муж Дмитрий Иванов

ФОТО: Vitaliy Bezrukih / RIA Novosti

В начале июля 55-летняя певица Лолита Милявская заявила, что разводится со своим супругом, 44-летним теннисистом Дмитрием Ивановым. Певица прожила вместе со своим возлюбленным девять лет и расставание переживает тяжело. Теперь стало известно, что бывший возлюбленный официально подал на развод со звездой, пишет Сегодня.

Согласно данным портала единого информационного пространства мировых судей Москвы, иск Дмитрий подал 7 октября. Для Лолиты Милявской это будет уже пятый развод. Певица еще в начале июля объяснила причину расставания тем, что супруги недостаточно работали над отношениями и вовремя не обратились за помощью психолога.

Но совсем недавно в российских СМИ появилась информация о супружеской неверности со стороны 44-летнего спортсмена. Оказывается, у Дмитрия на протяжении последнего года была любовница – 40-летняя косметолог, с которой он проводил время, отдыхая за границей.

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