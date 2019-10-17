Муж Лолиты Милявской официально подал на развод

Согласно данным портала единого информационного пространства мировых судей Москвы, иск Дмитрий подал 7 октября. Для Лолиты Милявской это будет уже пятый развод. Певица еще в начале июля объяснила причину расставания тем, что супруги недостаточно работали над отношениями и вовремя не обратились за помощью психолога.

Но совсем недавно в российских СМИ появилась информация о супружеской неверности со стороны 44-летнего спортсмена. Оказывается, у Дмитрия на протяжении последнего года была любовница – 40-летняя косметолог, с которой он проводил время, отдыхая за границей.