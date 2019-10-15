Девять самых частых причин, почему твоя девушка хочет с тобой расстаться

Вроде бы еще недавно у вас всё было хорошо, вы с удовольствием проводили друг с другом время и строили планы на ближайшее будущее.

Вот несколько возможных ошибок с твоей стороны, которые могут заставить девушку принять решение о расставании.

Ты ставишь ей ультиматумы

Если ты слишком часто пользуешься речевой конструкцией типа «или ты делаешь так, как я сказал, или …», то не удивляйся, что со временем твоей девушке надоест такое проявление неуважения к ней.

В тех случаях, когда любимый человек не хочет идти на уступки в каком-либо важном для тебя вопросе, нужно просто дать ему немного времени для обдумывания и принятия самостоятельного решения. Велика вероятность, что, взвесив все за и против, вы все-таки придете к какому-то компромиссу.

Ты не придерживаешься ваших общих планов

Типичная ситуация, которую можно привести в качестве примера: вы договариваетесь сходить на выходных в ресторан, но тут ты внезапно узнаешь, что твоя компания собирается на шашлыки…

Даже не пытайся делать вид, что ты забыл о ваших планах, — в таком случае ты точно услышишь много негатива в свой адрес. Если ты так сильно хочешь присоединиться к друзьям, лучше наберись смелости и сообщи девушке о переносе вашей встречи.

Ты флиртуешь с ее подругами

Это сильно бьет по женскому самолюбию — ты же не хочешь довести свою девушку до истерики и добавить в ее копилку комплексов парочку новых? Она будет рада видеть, что ее любимый человек нашел общий язык с ее подругами и чувствует себя комфортно в их обществе, но не более.

Никаких восхищенных комплиментов в сторону других девушек, никаких заигрываний (даже шуточных, иначе потом будет не смешно), никаких разговоров тет-а-тет. Твоя девушка должна чувствовать, что для тебя она самая красивая и желанная.

Ты уделяешь ей мало внимания

Ты обязательно должен звать ее на свидания, оказывать ей знаки внимания, спрашивать о том, как прошел ее день. Это необходимый минимум, для того чтобы девушка ощущала себя нужной.

Даже если ты работаешь с утра до ночи и возвращаешься домой в овощном состоянии, удели ей хотя бы полчаса своего времени.

Ты жмот

Звучит сурово, но сам посуди: в начале отношений предложения о раздельном счете или экономия на девушке могут сыграть с тобой злую шутку. В паре, которая давно вместе, платить за себя считается нормой, но если тебе действительно нравится девушка, то будь добр заплатить за нее, несмотря на то, что она и сама может позволить себе ужин в ресторане.