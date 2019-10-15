Девять самых частых причин, почему твоя девушка хочет с тобой расстаться

Когда твоя девушка заявляет тебе о том, что вам нужно расстаться, ты пытаешься понять, почему эта ситуация произошла и где ты повел себя не так, пишет Menscult.ua.
Вроде бы еще недавно у вас всё было хорошо, вы с удовольствием проводили друг с другом время и строили планы на ближайшее будущее.
Вот несколько возможных ошибок с твоей стороны, которые могут заставить девушку принять решение о расставании.
Ты ставишь ей ультиматумы
Если ты слишком часто пользуешься речевой конструкцией типа «или ты делаешь так, как я сказал, или …», то не удивляйся, что со временем твоей девушке надоест такое проявление неуважения к ней.
В тех случаях, когда любимый человек не хочет идти на уступки в каком-либо важном для тебя вопросе, нужно просто дать ему немного времени для обдумывания и принятия самостоятельного решения. Велика вероятность, что, взвесив все за и против, вы все-таки придете к какому-то компромиссу.
Ты не придерживаешься ваших общих планов
Типичная ситуация, которую можно привести в качестве примера: вы договариваетесь сходить на выходных в ресторан, но тут ты внезапно узнаешь, что твоя компания собирается на шашлыки…
Даже не пытайся делать вид, что ты забыл о ваших планах, — в таком случае ты точно услышишь много негатива в свой адрес. Если ты так сильно хочешь присоединиться к друзьям, лучше наберись смелости и сообщи девушке о переносе вашей встречи.
Ты флиртуешь с ее подругами
Это сильно бьет по женскому самолюбию — ты же не хочешь довести свою девушку до истерики и добавить в ее копилку комплексов парочку новых? Она будет рада видеть, что ее любимый человек нашел общий язык с ее подругами и чувствует себя комфортно в их обществе, но не более.
Никаких восхищенных комплиментов в сторону других девушек, никаких заигрываний (даже шуточных, иначе потом будет не смешно), никаких разговоров тет-а-тет. Твоя девушка должна чувствовать, что для тебя она самая красивая и желанная.
Ты уделяешь ей мало внимания
Ты обязательно должен звать ее на свидания, оказывать ей знаки внимания, спрашивать о том, как прошел ее день. Это необходимый минимум, для того чтобы девушка ощущала себя нужной.
Даже если ты работаешь с утра до ночи и возвращаешься домой в овощном состоянии, удели ей хотя бы полчаса своего времени.
Ты жмот
Звучит сурово, но сам посуди: в начале отношений предложения о раздельном счете или экономия на девушке могут сыграть с тобой злую шутку. В паре, которая давно вместе, платить за себя считается нормой, но если тебе действительно нравится девушка, то будь добр заплатить за нее, несмотря на то, что она и сама может позволить себе ужин в ресторане.
Это всего лишь один из наглядных примеров. Желание девушки видеть, что тебе не жалко на неё денег, — это вовсе не проявление меркантильности.
Ты не оказываешь ей поддержку в тяжелые моменты жизни
Отношения — это всегда о взаимной поддержке. Если твоей девушке по какой-то причине плохо (неважно, заболела она или у нее завал на работе), ты должен найти силы на то, чтобы помочь ей пережить тяжелую ситуацию. Поухаживай за ней, предложи свою помощь.
Вовсе не обязательно давать ей советы или оценку ее дальнейших действий — просто выслушай, постарайся развеселить или сделать что-нибудь приятное. Твое равнодушие может стать причиной в лучшем случае ссоры, в худшем — расставания.
Ты не сдерживаешь обещаний
Пообещал — сделал. Не можешь или не хочешь делать — не обещай. Это должно стать твоим девизом по жизни. Когда ты не выполняешь обещанного, ты подводишь человека и предстаешь в его глазах ненадежным парнем.
Для девушки важно, чтобы ты всегда выполнял свои обещания. В ее глазах ты поддержка и опора, ты тот самый мужчина, который всегда отвечает за свои слова.
Ты не хочешь знакомить ее со своими друзьями и родственниками
Ладно, оставим тему знакомства с родителями — это больше подходит для пар, которые в ближайшем будущем планируют перейти на новый уровень отношений (например, съехаться или сыграть свадьбу).
Но познакомить свою девушку с друзьями тебе ничего не стоит. Ты всего лишь еще раз докажешь, что любишь ее, ценишь и хочешь, чтобы близкие тебе люди были знакомы друг с другом.
Ты изменил ей
Тут и вовсе можно обойтись без каких-либо комментариев. Измена — это самый весомый аргумент для разрыва отношений. Если ты изменил своей девушке, не стоит наивно надеяться, что ты искупишь свою вину букетом цветов и походом в ресторан.
В лучшем случае она затаит на тебя обиду и будет вспоминать об этом при любых обстоятельствах, в худшем — ты ее потеряешь. И если ты действительно испытывал к ней сильные чувства, ты останешься наедине со своим чувством вины еще надолго.