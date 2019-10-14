Гороскоп на 14 октября: У Рыб хорошо идут деловые контакты, Близнецов ждут конфликты

Овен

Проблемы сосредоточены в сфере личных отношений, и именно эта область требует вашего особого внимания. Не рассчитывайте на то, что проблемы уладятся сами собой, разногласия будут забыты, а компромисс – легко достигнут. День не самый простой, вы склонны к раздражительности, быстро устаете от общения даже с самыми близкими людьми, но отдаете себе отчет в том, что окружающие нуждаются в вашем внимании.

Телец

Есть и повод, и силы, и возможность насладиться жизнью; день очень и очень хорош, звезды покровительствуют вам во всем и обещают успех в любых начинаниях. Можно проводить переговоры, приступать к работе на новом месте, браться за реализацию сложных проектов – вам обязательно удастся то, что оказалось не по силам другим. Вероятно получение дорогих подарков и крупных денежных сумм.

Близнецы

Тенденции дня противоречивы, и во многих сферах жизни сложится непростая ситуация. Тем не менее, у вас есть возможность повлиять на развитие событий и избежать неприятностей. Будьте изобретательны, не ищите простых решений; советам, исходящим даже от хорошо знакомых вам людей, к сожалению, не всегда можно доверять. Возможны конфликты с родственниками, споры из-за мелочей. Вы легко забываете об обидах, но окружающие не всегда поступают также.

Рак

В отношениях с любимым человеком возможны серьезные проблемы, вам будет трудно понять друг друга. Велика вероятность ситуаций, в которых придется жертвовать личными интересами ради общественных, что вряд ли будет правильно истолковано партнером. Родственники проявят понимание и участие, однако порой их желание повлиять на вашу жизнь будет слишком сильным.

Лев

Не стоит в спешке принимать решения, касающиеся работы: сейчас вы склонны видеть ситуацию в мрачном свете и совершать необдуманные поступки. Постарайтесь обдумать все происходящее, выработать стратегию дальнейших действий; грамотно составленный план – залог того, что перемены в жизни будут именно такими, о которых вы мечтаете. Денежные поступления маловероятны, финансовая ситуация может внушать некоторое беспокойство, что заставит отказаться от ряда расходов.

Дева

Хороший день для решения важных вопросов, подведения итогов и постановке новых задач. Сегодня вы не только правильно рассчитываете свои силы, но и интуитивно выбираете именно тех людей, сотрудничество с которыми может принести наибольшие блага. Финансовая ситуация несколько нестабильна, деньги, на которые вы рассчитываете, будут получены несколько позже ожидаемого срока.

Весы

День принесет неприятности профессионального характера. Могут напомнить о себе проблемы прошлого, а новые задачи, немедленного решения которых потребует руководство, окажутся весьма непростыми. Вы напрасно пропускаете мимо ушей добрые советы знающих людей, полагаясь на собственную интуицию: сегодня никакую информацию нельзя недооценивать. Значительных расходов не ожидается, а вот крупные денежные поступления вполне возможны.

Скорпион