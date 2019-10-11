Названа самая полезная для здоровья температура в доме

«При повышенной температуре у человека снижается работоспособность — и умственная и физическая», — говорят в Роспотребнадзоре.

Кроме того, растет нагрузка на сердечно-сосудистую систему и происходит угнетение иммунитета. Логичное следствие — человек чаще простужается, легко подхватывает насморк, склонен к ангинам, пневмониям и другим заболеваниям дыхательной системы.

Холод в квартире тоже не лучший вариант. Из-за слишком спартанских условий человек чаще болеет ОРВИ, все теми же бронхитами и пневмонией, к тому же могут обостриться хронические заболевания — а кто сейчас не страдает какой-нибудь «хроникой»?

Влажность — еще один важный параметр. Если в доме сухо, пересыхают слизистые, открывая дорогу вирусам и бактериям, выше вероятность, что вы заболеете гриппом или подхватите любую другую инфекцию. А если слишком сыро, то тут и снижение иммунитета, и обострение хронических болячек, и общая слабость организма. В доме к тому же появляется плесень, которую очень сложно вытравить и которая может стать причиной аллергий и заболеваний дыхательной системы.

Чтобы всего этого не случилось, нужно соблюдать правильный температурный режим. Летом температура должна быть от 20 до 28 градусов, а зимой стоит сменить условия на более строгие — от 18 до 24 градусов.

А что касается влажности, то доктор Комаровский, рассказывая об оптимальном микроклимате в квартире, говорил об уровне от 50 до 70 процентов.

Только не путайте влажность с сыростью,