Стало известно, почему Анджелина Джоли и Брэд Питт никак не могут договориться о деталях развода

Все было слишком запутанно. Я не узнавала себя. Я чувствовала себя приниженной и незначительной, хотя и старалась не показывать этого. В глубине души мне было грустно и больно. Вдобавок к этому начались проблемы со здоровьем. Все эти вещи здорово приземляют тебя и напоминают о том, насколько мы должны быть счастливы тем, что просто живы. Это урок, который я передаю детям: обновление, через которое ты приходишь к радости. Мне пришлось заново открыть для себя счастье,