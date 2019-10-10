Стало известно, почему Анджелина Джоли и Брэд Питт никак не могут договориться о деталях развода

Сложный бракоразводный процесс 44-летней Анджелины Джоли и 55-летнего Брэда Питта до сих пор не завершен. Несмотря на то что звезды смогли прийти к соглашению об опеке ради благополучия своих детей (вместе они воспитывают 18-летнего Мэддокса, 15-летнего Пакса, 14-летнюю Захару, 13-летнюю Шайло и 11-летних двойняшек Вивьен и Нокса), как поделить свое многомиллионное состояние, они пока так и не решили, пишет Сплетник.
Знаменитости хотят обратиться к частному судье, чтобы найти лучшее решение. По-видимому, камнем преткновения является их винодельня Château Miraval, до сих пор находящаяся в совместном владении голливудских актеров. Они приобрели ее в 2011 году и изначально хотели подарить своим детям. По словам инсайдеров, переговоры идут гладко, и они работают над тем, чтобы прийти к консенсусу как можно скорее.
В начале октября французский журнал взял у Анджелины Джоли большое интервью. В нем актриса затронула тему своего развода с Брэдом Питтом. Звезда призналась, что после расставания ей потребовалось много времени, чтобы вновь обрести гармонию и начать радоваться жизни. Актриса рассказала, что только сейчас "возвращается к самой себе", а до этого она долгое время чувствовала себя потерянной.
Все было слишком запутанно. Я не узнавала себя. Я чувствовала себя приниженной и незначительной, хотя и старалась не показывать этого. В глубине души мне было грустно и больно. Вдобавок к этому начались проблемы со здоровьем. Все эти вещи здорово приземляют тебя и напоминают о том, насколько мы должны быть счастливы тем, что просто живы. Это урок, который я передаю детям: обновление, через которое ты приходишь к радости. Мне пришлось заново открыть для себя счастье,
— заявила Анджелина.
Ранее о разводе высказался и Брэд Питт. В одном из интервью он сказал, что распад семьи открыл ему на многое глаза.
Я должен был понять свою вину в этом, чтобы выяснить, как исправить положение. Потому что я не хочу продолжать в том же духе,
— рассказал он.
Напомним, что Джоли и Питт познакомились на съемках фильма "Мистер и миссис Смит" (Mr. & Mrs. Smith) в 2005 году, только спустя девять лет они решили официально оформить свои отношения — пара поженилась в замке на юге Франции. А уже спустя два года, в сентябре 2016-го, они объявили о разводе.