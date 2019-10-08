Гороскоп на 2020 год по знакам Зодиака

2020 год обещает пройти спокойно, без шокирующих перемен и громких астрологических событий. Влияние Юпитера и Сатурна — единственный важный момент, настроившись на который, можно будет погрузиться в атмосферу оптимизма. Астрологи советуют вспомнить о своих духовных ориентирах, навести порядок в мыслях и в жизни. Для чего? Юпитер — планета расширения, способная увеличивать все, на что воздействует: и хорошее, и плохое. Поэтому стремление выискивать недостатки и причины невезения сыграет злую шутку. Лучше сосредоточиться на хорошем, и тогда его обязательно станет больше. Каждому 2020 год сулит что-то свое, и нелишним будет узнать, что именно.

Овен

В 2020 году Овнов может преследовать чувство незавершенности: большую часть времени придется бороться за свои мечты, однако конца и края этим сложным сражениям видно не будет. Овнам не помешает стать более гибкими, мягкими и сговорчивыми, если хочется достичь выдающихся результатов. Год пройдет в режиме многозадачности, когда предстоит решать сразу несколько дел в разных сферах жизни. Главный совет астрологов — не терять упорство. Если Овны доведут до конца хотя бы одну цель, то и других достичь будет намного проще.

Телец

Целеустремленность, ответственность и практицизм — три столпа, на которые стоит опереться Тельцам в этом году. Да, придется изменить многим привычкам, отказаться от некоторых удовольствий и развлечений, но если удастся переломить себя и выстоять, то Вселенная не пожалеет подарков. Более того, любые амбициозные проекты, начатые в 2020 году, будут приносить Тельцам деньги еще многие годы.

Близнецы

В 2020 году в жизнь Близнецов начнут приходить новые люди с добрыми намерениями. Не нужно сразу открывать свое сердце, но стоит присмотреться: в ближайшие месяцы в окружении появится тот, кто изменит жизнь. Не повредит разнообразие, и в силах каждого Близнеца сделать так, чтобы оно принесло пользу. Новые увлечения, спонтанные решения, смена работы, путешествия — все это не ухудшит положение дел, а напротив, поднимет на новый уровень жизни. Эксперты dailyhoro.ru советуют взять все в свои руки и не бояться перемен.

Рак

Ракам в 2020 году улыбнутся сами звезды. Единственное, о чем предупреждают астрологи: плыть по течению можно тогда, когда будут улажены все основные вопросы. Особенно это касается расстановки сил на любовном фронте и в карьере. Можно довериться планетам-покровителям: они будут постоянно подталкивать Раков к удачным возможностям, и многое у них получится.

Лев