Гороскоп Павла Глобы на неделю с 7 по 13 октября 2019 года

Павел Глоба — один из самых авторитетных и популярных астрологов в России и СНГ. Его советы помогут всем знакам Зодиака преуспеть в любой сфере жизни на этой неделе, пишет Dailyhoro.
Эта неделя обещает быть энергетически стабильной. У многих Знаков Зодиака появится возможность достичь благополучия, поэтому лучше следовать рекомендациям астролога, о которых поведал портал Woman`s day. Для кого-то это будет увлекательное и продуктивное время, а кому-то придется постараться, чтобы остаться на плаву.
Овен
Неделя начнется с двух очень важных и позитивных дней — 7 и 8 октября. В понедельник и вторник звезды займут очень хорошее положение на небе, из-за чего Овнов ожидает максимальная производительность. В самом конце недели о себе даст знать накопленная за несколько месяцев усталость. Астролог настоятельно рекомендует как следует отдохнуть на этих выходных.
Чтобы было меньше разочарований и негатива, лучше не давать никому пустых обещаний, советов, не браться за новые дела. Желательно заняться повышением жизненного тонуса и энергетики. Сделать это можно посредством своевременного отдыха, поиска новых источников вдохновения, а также любовных приключений. Тем Овнам, которые в отношениях, лучше прислушиваться к советам второй половинки.
Телец
Тельцам придется стать активнее и энергичнее 9 и 10 числа, пока звезды будут дарить им удачу в делах, работе и финансовой сфере. Можно заняться своим здоровьем, записаться в бассейн или приобрести абонемент в спортзал. Стать активнее и энергичнее Тельцам помогут три полезных упражнения на каждый день. Это будет очень продуктивная неделя для всех, кто умеет поддерживать огонь внутри себя.
Что касается любовной сферы жизни, то в ней лучше приостановить активность. Это не лучшее время для того, чтобы проявлять инициативу.
Близнецы
По мнению астролога, у Близнецов начинается очень важный период, когда они должны проявить самостоятельность во всех начинаниях. Просить помощи у людей, особенно малознакомых, не стоит. Дело в том, что сейчас окружающие могут значительно чаще приносить Близнецам негатив. Чтобы защитить себя от влияния негативных людей, с ними следует правильно общаться.
Самым благоприятным будет начало недели. В понедельник и вторник Близнецы смогут влиться в работу, поставить перед собой новые цели, решить, в каком направлении двигаться. В эти дни можно прислушаться к советам родственников и начальства. Важно вовремя отдыхать, иначе возможно появление недомогания, апатии и уныния.
Рак
Неделя начнется не с самой позитивной ноты, но настроение звезд будет постепенно улучшаться, даря Ракам все больше и больше удачи. Апогеем позитива станут 10 и 11 число. Это значит, что в четверг и пятницу не стоит бездействовать. Домашние дела станут очень важными, потому что чистота в доме привлечет больше удачи. Можно смело заниматься ремонтом и покупками.
13 октября звезды утратят свою позитивную энергию, из-за чего Раки потеряют контроль над ситуацией. Всему свое время, поэтому на выходных лучше отдыхать, причем в привычной обстановке. Управлять судьбой Ракам поможет сила разума и подсознания. Нужно держать в мыслях свои мечты, продолжая верить только в самое хорошее. Это лучшая стратегия на эту неделю.
Лев
У Львов очень мощной станет интуиция, поэтому стоит всегда помнить о пяти ситуациях, когда шестое чувство не обманывает. Самыми благоприятными днями для Львов станут выходные, потому что звезды и планеты будут находиться в гармонии друг с другом. В эти дни и в целом в конце недели Львов могут ожидать приятные стечения обстоятельств, много удачи.
Можно провести время с пользой только для себя, но при этом лучше не забыть позвонить родителям, сделать что-то хорошее для второй половинки. В течение всей недели можно проявлять инициативу, быть в центре внимания. Только в понедельник желательно не выходить из тени, чтобы не навлекать на себя лишних неприятностей. В целом этот период будет крайне продуктивным.
Дева
Девам на этой неделе стоит воспользоваться сильным заговором на любовь, чтобы сохранить баланс в отношениях или успешно совершить новое знакомство. Однако амурная сфера в данный период не будет приоритетной. Это идеальное время для работы, шопинга, планирования дел. Не стоит откладывать важные дела на потом: нужно стремиться к тому, чтобы как можно меньше обязанностей перешло на следующую неделю.
Это идеальное время для поиска новых источников дохода, причем можно заниматься этим вопросом уже с понедельника. Самой низкой продуктивностью Девы будут обладать 10 числа. Есть вероятность, что именно в этот день что-то пойдет не так, что-то изменится в худшую сторону. Однако активные и предприимчивые Девы смогут избежать проблем.
Весы
Из-за того, что дел будет много, а энергии — мало, у Весов может быстро наступить энергетическое истощение. Справиться ним поможет своевременный отдых, которого может быть недостаточно даже в субботу — в самый неблагоприятный день недели.
Благоприятны первые три дня — 7, 8 и 9 число. В это время Весам придется оставаться в полной боевой готовности 24 часа в сутки. Нужно быть готовыми принимать какие-то важные решения, причем не только в финансовой и деловой сферах. Велика вероятность того, что в начале недели одинокие Весы смогут познакомиться с интересным человеком. Уже существующие отношения потребуют компромиссов: возможно небольшие разногласия с партнером.
Скорпион
Для Скорпионов неделя будет непростой. Особенно это касается понедельника — самого опасного дня недели, когда планеты будут максимально деструктивными. Удача будет на стороне Скорпионов 10 и 11 октября, а также на выходных. Это будет идеальное время для духовных практик, так что можно воспользоваться мантрой для привлечения благополучия.
Не нужно сейчас торопить события, потому что они могут развиваться очень стремительно. Многие жизненные процессы могут происходить незаметно, поэтому потребуется больше внимательности. Не стоит рисковать без надобности. Все самые важные дела желательно доводить до конца, не бросать их на полпути.
Стрелец
У Стрельцов начинается время, когда они могут положиться только на себя самих. Даже в самый неблагоприятный день недели, 10 числа, им не стоит просить кого-то о помощи. Лучше самостоятельно настроиться на позитивную волну. Сила самовнушения сыграет очень важную роль, особенно в благоприятные дни недели: 7, 8, 12 и 13 октября. В эти дни энергия планет и звезд будет максимально созидательной.
В целом неделя может быть крайне продуктивной, поэтому откладывать важные дела на потом не стоит. В любви и в делах на работе Стрельцам понадобится немного смелости. Если захочется отдохнуть от всего, можно взять небольшую паузу. На выходных на настроении положительно скажется шопинг.
Козерог
Выходные будут неблагоприятными днями для представителей этого Знака, поэтому им лучше как следует отдохнуть и отказаться даже от домашних дел: от уборки, ремонта. В случае, если нагрянет уныние и апатия, можно воспользоваться специальными заговорами.
Звезды и планеты могут проверить Козерогов на прочность, однако люди, рожденные под этим Знаком, смогут нейтрализовать негативные эмоции. Чтобы все решить ровно в срок на работе или в бизнесе, Павел Глоба советует Козерогам не заниматься побочными делами, а сфокусироваться на чем-то действительно важном.
Водолей
Самый опасный день для Водолеев — понедельник. В первый день недели эксперты рекомендуют им воспользоваться тремя способами привлечения удачи. На работе представителям этого Знака стоит проявить осторожность, дважды проверять данные, не отлынивать от обязанностей. Вдохновение и продуктивность придут к Водолеям ближе к выходным.
В пятницу и на выходных можно заняться творческой работой, обсудить важные вопросы с начальством, найти новых бизнес-партнеров. Павел Глоба рекомендует воздержаться от крупных приобретений: велика вероятность переплатить или приобрести бракованный товар.
Рыбы
Это идеальная неделя для знакомств, для общения с людьми, для поиска новой работы, новых увлечений, творческого прогресса. Вполне вероятно, что в середине недели Рыбы могут столкнуться с проблемами, но сила позитивного мышления спасет их от фиаско в любви и в работе. Это будет очень хорошее время, в которое можно многому научиться, многое преодолеть.
Самый важный и продуктивный день — понедельник. В это время звезды и планеты будут находиться в полной гармонии, так что лучше с самого утра влиться в работу. Начало и конец недели благоприятны для получения новых знаний, для смены имиджа и обстановки в целом.