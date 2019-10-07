Гороскоп Павла Глобы на неделю с 7 по 13 октября 2019 года

Лев

У Львов очень мощной станет интуиция, поэтому стоит всегда помнить о пяти ситуациях, когда шестое чувство не обманывает. Самыми благоприятными днями для Львов станут выходные, потому что звезды и планеты будут находиться в гармонии друг с другом. В эти дни и в целом в конце недели Львов могут ожидать приятные стечения обстоятельств, много удачи.

Можно провести время с пользой только для себя, но при этом лучше не забыть позвонить родителям, сделать что-то хорошее для второй половинки. В течение всей недели можно проявлять инициативу, быть в центре внимания. Только в понедельник желательно не выходить из тени, чтобы не навлекать на себя лишних неприятностей. В целом этот период будет крайне продуктивным.

Дева

Девам на этой неделе стоит воспользоваться сильным заговором на любовь, чтобы сохранить баланс в отношениях или успешно совершить новое знакомство. Однако амурная сфера в данный период не будет приоритетной. Это идеальное время для работы, шопинга, планирования дел. Не стоит откладывать важные дела на потом: нужно стремиться к тому, чтобы как можно меньше обязанностей перешло на следующую неделю.

Это идеальное время для поиска новых источников дохода, причем можно заниматься этим вопросом уже с понедельника. Самой низкой продуктивностью Девы будут обладать 10 числа. Есть вероятность, что именно в этот день что-то пойдет не так, что-то изменится в худшую сторону. Однако активные и предприимчивые Девы смогут избежать проблем.

Весы

Из-за того, что дел будет много, а энергии — мало, у Весов может быстро наступить энергетическое истощение. Справиться ним поможет своевременный отдых, которого может быть недостаточно даже в субботу — в самый неблагоприятный день недели.

Благоприятны первые три дня — 7, 8 и 9 число. В это время Весам придется оставаться в полной боевой готовности 24 часа в сутки. Нужно быть готовыми принимать какие-то важные решения, причем не только в финансовой и деловой сферах. Велика вероятность того, что в начале недели одинокие Весы смогут познакомиться с интересным человеком. Уже существующие отношения потребуют компромиссов: возможно небольшие разногласия с партнером.

Скорпион

Для Скорпионов неделя будет непростой. Особенно это касается понедельника — самого опасного дня недели, когда планеты будут максимально деструктивными. Удача будет на стороне Скорпионов 10 и 11 октября, а также на выходных. Это будет идеальное время для духовных практик, так что можно воспользоваться мантрой для привлечения благополучия.

Не нужно сейчас торопить события, потому что они могут развиваться очень стремительно. Многие жизненные процессы могут происходить незаметно, поэтому потребуется больше внимательности. Не стоит рисковать без надобности. Все самые важные дела желательно доводить до конца, не бросать их на полпути.

Стрелец