Пн, 7.10.2019
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«Ану, простите, что спрашиваю»: фото 57-летней Ану Саагим в откровенном купальнике взбудоражило мужчин
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Kui Anu Saagim

ФОТО: Erlend Štaub

Эстонская светская львица, журналистка и бывшая модель даже в 57 лет будоражит сердца своих поклонников. На днях она опубликовала снимок со своей близкой подругой Реэт Хярма, на котором женщины позируют в купальниках на фоне источника Саула-Синиалликад. 

Судя по всему, красотки не испугались холодов и решили испытать «эстонскую голубую лагуну» в разгар осени. И Ану, по своему обыкновению, выбрала пускай и закрытый, но очень откровенный купальник. 

Ану, ты с годами становишься все краше и краше!

— пишет поклонник в комментариях. 

Другой, впрочем, озвучил вопрос, который, должно быть, волнует многих. 

Ану, простите, что спрашиваю, но какого размера у вас грудь? Я имею в виду величину чашки, 

— поинтересовался он, правда ответа от светской львицы пока не получил. 

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