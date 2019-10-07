«Ану, простите, что спрашиваю»: фото 57-летней Ану Саагим в откровенном купальнике взбудоражило мужчин

Эстонская светская львица, журналистка и бывшая модель даже в 57 лет будоражит сердца своих поклонников. На днях она опубликовала снимок со своей близкой подругой Реэт Хярма, на котором женщины позируют в купальниках на фоне источника Саула-Синиалликад.