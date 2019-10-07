«Ану, простите, что спрашиваю»: фото 57-летней Ану Саагим в откровенном купальнике взбудоражило мужчин
Эстонская светская львица, журналистка и бывшая модель даже в 57 лет будоражит сердца своих поклонников. На днях она опубликовала снимок со своей близкой подругой Реэт Хярма, на котором женщины позируют в купальниках на фоне источника Саула-Синиалликад.
Судя по всему, красотки не испугались холодов и решили испытать «эстонскую голубую лагуну» в разгар осени. И Ану, по своему обыкновению, выбрала пускай и закрытый, но очень откровенный купальник.
Ану, ты с годами становишься все краше и краше!
— пишет поклонник в комментариях.
Другой, впрочем, озвучил вопрос, который, должно быть, волнует многих.
Ану, простите, что спрашиваю, но какого размера у вас грудь? Я имею в виду величину чашки,
— поинтересовался он, правда ответа от светской львицы пока не получил.