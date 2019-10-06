Гороскоп Василисы Володиной с 7 по 13 октября 2019 года

Сильные заговоры на удачу и богатство помогут Львам преуспеть в работе и бизнесе. Звезды и планеты повысят их интеллектуальный потенциал, обострят интуицию, помогут в решении творческих задач. Это великолепное время для интеллектуального труда, для креативности и начала новых дел. Можно найти новое занятие или увлечение. В будущем это хорошо отразится на настроении Львов и на их финансовом состоянии.

Дева

Звезды и планеты сейчас довольно созидательны, поэтому Девы ощутят прилив сил. Планеты сделают их более подвижными, ловкими, они поднимут их интуицию на новый уровень, а также поспособствуют обретению новой мотивации и энтузиазма.

Оптимизм — ключ к успеху для Дев. Они могут проявить свою природную сущность, отказавшись от продолжения важных дел из-за страхов и неуверенности. Оптимистичное настроение не позволит этому произойти. Люди этого Знака близки к триумфу и к победе, поэтому им ни в коем случае нельзя сдаваться раньше времени.

Весы

У Весов начинается не самый удачный период. Они лишатся поддержки звезд и планет, которые будут в большом диссонансе друг с другом. Этот мир станет для Весов чуть менее понятным и простым. Привлечь желаемое им поможет закон притяжения, который работает всегда. На этой неделе думать о хорошем будет немного сложнее, но только так можно остаться на коне.

Апогеем станут четверг и пятница, так как в эти дни небесные тела окажутся в самом неблагоприятном положении. В финансовой и деловой сферах придется быть предельно осторожными и внимательными. В любви звезды советуют не давать любимым и близким людям пустых обещаний.

Скорпион

Скорпионам будет проще принимать важные решения и бороться за место под Солнцем, потому что позитивно настроенные планеты повысят их удачу и обострят интуицию. Впереди благоприятная неделя для подписания важных бумаг, для смены работы, новых знакомств и договоренностей. Не нужно тянуть в свою жизнь энергетический мусор вроде обид и негатива. Чем больше его будет, тем труднее Скорпионам станут даваться различные дела.

Если интуиции все равно окажется недостаточно, усилить ее помогут пять талисманов. Также полезно на этой неделе доверять советам мудрых и близких людей. Они не откажутся помочь Скорпионам, но могут потребовать что-то взамен. Искать в этом мелочность не стоит, потому что каждый сейчас хочет оказаться в выигрыше.

Стрелец

Если верить фэн-шуй, есть как минимум три причины сделать уборку дома. Звезды и планеты советуют Стрельцам избавиться от лишнего хлама, поэтому дом и рабочее место в понедельник стоит привести в полный порядок. Таким образом в жизнь Стрельцов придет удача, они смогут избавиться от сомнений и негативных эмоций.