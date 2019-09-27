Рак из-за чайного пакетика: что нужно знать о любимом напитке, чтобы сохранить здоровье

Из одноразовых пакетиков в чашку чая попадает 11,6 миллиарда частиц микропластика и еще более 3 миллиардов частиц нанопластика, пишет Environmental Science & Technology. Сообщается, что это совершенно неслыханный уровень загрязнения — в тысячи раз больше, чем выявили при исследовании других продуктов питания.

ФОТО: Peter Bergmann / PantherMedia / Peter Bergmann

По данным издания, речь идет именно о пластиковых, а не бумажных пакетиках. Ученые взяли для пробы четыре разных образца из магазинов канадского Монреаля и полностью вынули из них чай. Затем они просто залили пакетики кипятком (95 градусов) и рассмотрели эту воду через микроскоп. Исследователи подчеркнули, что все эти миллиарды микро- и наночастиц возникли именно после заварки, до этого в воде их не было.

Они решили выяснить, как такое количество мелких частиц повлияет на живые организмы. Для этого поместили в воду мелких рачков — дафний. Они остались живы, но через какое-то время у них появились отклонения в поведении и анатомическом строении. К примеру, у рачков наблюдали нарушения в развитии и вместе с тем необычно быстрый рост.