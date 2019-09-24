«На улице только я и пара пьяниц»: эстонская телеведущая решилась на странный эксперимент

Репортер передачи «Õhtu!» Хеэлия Силламаа приняла вызов — целую неделю она вставала в пять утра, чтобы узнать, как из-за этого изменится ее ритм жизни.
Если честно, мне трудно поверить, что есть в нашем мире люди, согласные добровольно вставать в пять утра. Однако, этот тренд набирает все большую популярность в Эстонии,
— рассказала журналистка.
Именно поэтому на своем собственном опыте она решила выяснить, как чувствует себя человек, встающий ни свет, ни заря.
Пятница, день первый
По ее признанию, в первое утро она ощущала прилив сил. Больше всего удивляла тишина, стоящая в городе. Ощущение странное, никому нельзя написать или написать эмейл, потому что все спят. Правда, потом все пошло не по плану — уже в девять утра ее одолела усталость...
Суббота, день второй
Если вам не нравятся люди, то вставать в пять утра — отличная идея. Здесь только я и пара пьяниц,
— отметила Хеэлия.
В девять утра она уже завершила все дела, которые планировала сделать за день и больше ей заняться было нечем...
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