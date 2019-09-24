СМИ сообщили о разрыве Кристины Асмус и Гарика Харламова

Светские хроникеры заметили, что пара уже давно никуда не выходит вместе и перестала выкладывать совместные фото в Instagram.

Также Кристина Асмус и Гарик Харламов предпочитают порознь отдыхать, а недавно блондинка приехала на кинофестиваль "Евразийский мост" в Ялту без Гарика.

В рамках мероприятия артистка охотно позировала фотографам и делала селфи с поклонниками. При этом гости светского события обратили внимание на отсутствие на ее безымянном пальце обручального кольца, что серьезно подогрело слухи о расставании знаменитостей, ведь и Харламов не так давно был замечен без этого атрибута прилежного семьянина.

На сегодняшний день Кристина Асмус уже вернулась из Ялты, о чем поспешила рассказал фолловерам.

"Ну чего, как дела? Я прилетела из Ялты, мчу в театр на спектакль, хочу спать и бутерброд )))", - написала она.

Ранее звезда уже появлялась на публике без обручального кольца. К примеру, один из таких снимков она разместила в Instagram.