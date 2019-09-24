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СМИ сообщили о разрыве Кристины Асмус и Гарика Харламова

Кристина Асмус и Гарик Харламов

ФОТО: Instagram

В Сети продолжают обсуждать слухи о возможном расставании российских знаменитостей - резидента Comedy Club Гарика Харламова и звезды сериала "Интерны" Кристины Асмус, пишет Topnews.

Светские хроникеры заметили, что пара уже давно никуда не выходит вместе и перестала выкладывать совместные фото в Instagram.

Также Кристина Асмус и Гарик Харламов предпочитают порознь отдыхать, а недавно блондинка приехала на кинофестиваль "Евразийский мост" в Ялту без Гарика.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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В рамках мероприятия артистка охотно позировала фотографам и делала селфи с поклонниками. При этом гости светского события обратили внимание на отсутствие на ее безымянном пальце обручального кольца, что серьезно подогрело слухи о расставании знаменитостей, ведь и Харламов не так давно был замечен без этого атрибута прилежного семьянина.

На сегодняшний день Кристина Асмус уже вернулась из Ялты, о чем поспешила рассказал фолловерам.

"Ну чего, как дела? Я прилетела из Ялты, мчу в театр на спектакль, хочу спать и бутерброд )))", - написала она.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Ранее звезда уже появлялась на публике без обручального кольца. К примеру, один из таких снимков она разместила в Instagram.

Кристина Асмус и Гарик Харламов поженились в 2013 году после нескольких месяцев головокружительного романа. Через некоторое время у знаменитостей родилась дочь.

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