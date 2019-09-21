Гороскоп на неделю с 23 по 29 сентября 2019 года

Звезды сейчас не дают слишком многого, но и не чинят препятствий. Львы могут двигаться в любом желаемом направлении. Полезными станут новые начинания в работе и бизнесе. В любви можно переходить на новый уровень: например, предложить второй половинке съехаться или даже пожениться. Пришло время переходить от слов к действиям.

Дева

У Дев ожидается не самая простая неделя из-за повышенной усталости. Дело в том, что звезды и планеты временно не будут подпитывать этих людей своей силой. Именно поэтому Девам придется правильно рассчитывать свое время и энергию. Избавиться от нарастающей апатии и усталости поможет специальная медитация, а лучше вовсе взять небольшой отпуск.

Если отпуск взять невозможно, астрологи советуют сменить обстановку. Можно выбраться куда-нибудь на выходных, а по вечерам после работы отдыхать так, как того хочет сердце. Еще эксперты советуют Девам держать в чистоте дом и рабочее место.

Весы

Весы будут крайне удачливы на этой неделе. Единственное, чего им может не хватать, так это мотивации. Представители этого Знака могут потерять много возможностей из-за лени, апатии и прокрастинации.

Это идеальное время для творческого роста, для эмоциональной встряски, смены обстановки. Полезно будет сменить образ, обновить гардероб, посетить другой город, завести новые знакомства. В финансовых делах Весам потребуется стать чуть более расчетливыми. На них может оказываться большое давление со стороны начальства ближе к концу рабочей недели или в самом ее начале.

Скорпион

Скорпионам на этой неделе стоит чаще проявлять искренность и добродушие, поддерживать своих близких в трудную минуту. Астрологи советуют избегать стереотипного мышления: оно может стать барьером на пути к счастливым отношениям и лишить Скорпионов многих возможностей.

Больше всего Скорпионам повезет во вторник и в субботу, когда планеты будут чуть более активными, чем в иное время. Недоброжелатели могут активизироваться уже в начале недели, доставив Скорпионам массу неприятностей. Это значит, что лучше общаться с проверенными людьми и не доверять посторонним свои планы и секреты.

Стрелец

На этой неделе особенно опасными для Стрельцов будут семь негативных чувств и эмоций. Хорошим способом победить эти чувства будет общение. Лучше почаще общаться с друзьями и родственниками, делиться эмоциями.

В финансовой сфере Стрельцам понадобится хладнокровие и расчетливость. В эти семь дней можно найти приятные скидки в магазинах, получить повышение, обрести новую мотивацию. Отдалит успех ностальгия и чрезмерный самоанализ. Не нужно жалеть о прошлом и часто предаваться воспоминаниям. Лучше устремить свой взор в будущее.

Козерог

На этой неделе у Козерогов могут участиться негативные мысли. Во всем виноваты вирусные программы, которые порождают страхи и сомнения, мешают добиваться успеха. На этой неделе у Козерогов появится излишняя склонность к самоанализу и самокопаниям, что обострит действие таких программ сознания.

Хорошим способом доказать себе, что всё возможно, станет простая решительность. Астрологи рекомендуют Козерогам постараться внести внеплановые изменения в свою жизнь. Это поможет стать самоувереннее и начать путь к успеху.

Водолей

Пришло время сфокусироваться на исполнении заветных желаний. Вполне возможно, что звезды столкнут Водолеев с некоторыми дилеммами, которые придется решать сразу, без промедления. Астрологи советуют сохранять невозмутимость и верить в себя.

Водолеям лучше избегать излишеств: не тратить много денег, не доверять малознакомым людям, не надеяться на одну удачу. Важную роль в становлении удачи сыграет наблюдательность. Внимательные Водолеи смогут разглядеть в череде событий хорошие возможности, которые в будущем приведут их к успеху.

Рыбы

Первые два дня недели для Рыб будут самыми позитивными и продуктивными, но даже в это время им стоит остерегаться общения с лживыми Знаками Зодиака. Общение с неприятными людьми станет катализатором негативных событий. Возможны предательства, ссоры и конфликты, конфронтации на ровном месте.