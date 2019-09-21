Гороскоп на неделю с 23 по 29 сентября 2019 года

Гороскопы — лучшие помощники для всех, кто предпочитает планировать дела заранее. Советы астрологов помогут вам преуспеть в любых делах и сохранить удачу, пишет Dailyhoro.
В этот раз планеты будут созидательными не для всех Знаков Зодиака. Какой бы ни была предстоящая неделя, необходимо следить за знаками судьбы. Вселенная всегда пытается направить нас по верному пути, и это важно заметить.
Овен
С понедельника планеты примут неудачное положение, из-за чего станут излучать негативную энергию. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют Овнам поберечь силы, потому что неделя может оказаться выматывающей и непредсказуемой, а в чем-то даже опасной. Стоит почаще отдыхать и не переутомляться на работе.
Неудачное изменение в положении планет повлечет за собой проблемы в амурной сфере. Вторая половинка или тот человек, который претендует на это место, может разочаровать Овнов. Главное — сдержать эмоции в трудную минуту. В общении с людьми в целом тоже лучше не быть импульсивными, потому что в такие периоды негатив может привести к серьезным конфликтам.
Телец
Для Тельцов самыми неудачными днями станут 25 и 26 сентября. В эти дни звезды и планеты войдут в мощный диссонанс, последствия которого будут ощутимы практически во всех сферах жизни. В трудные моменты лучше сохранять спокойствие. В отношениях с окружающими на этой неделе полезным будет умение сопереживать, приходить на помощь в нужную минуту.
Что до работы и финансовых дел, то лучше посвятить им первые два дня недели. В понедельник и вторник Тельцов ждут новые возможности и удача.
Близнецы
Планеты будут на стороне Близнецов на этой неделе, но они не смогут защитить их от отрицательных эмоций и негативной энергии окружающих людей. Также стоит почаще бывать на улице, заниматься физическими нагрузками. Эксперты рекомендуют не делиться планами с окружающими. Это касается не только врагов и недоброжелателей, но и друзей, близких.
Астрологи настоятельно рекомендуют Близнецам поддерживать полный порядок дома. Это позволит сохранять хороший энергетический фон и поддерживать удачу во всех делах. Благоприятная домашняя атмосфера поспособствует гармонии в отношениях со второй половинкой.
Рак
Ракам на этой неделе может не хватать положительного настроя, особенно в неблагоприятные дни — 24 и 26 числа. 23, 24 и 29 сентября, наоборот, станут крайне продуктивными днями, наполненными массой благоприятных моментов. Ракам удастся обрести мотивацию и достичь благополучия в финансовой и любовной сферах.
В целом на этой неделе лучше делать как можно больше добра для близких людей, коллег и даже незнакомцев. Вселенная вернет добро в двойном размере. Панацеей от плохого настроения для представителей этого Знака Зодиака могут стать любимые дела. Сомнения и скептицизм лучше отбросить в сторону: в конце сентября нет места страхам.
Лев
Позитивные энергетические волны будут питать Львов силой и удачей. Однако влияние некоторых важных планет с понедельника ослабнет, поэтому Львам лучше избегать вредных финансовых привычек, а также бороться с неуверенностью. Это поможет им остаться на плаву в денежной сфере, вступить на путь успеха.
Звезды сейчас не дают слишком многого, но и не чинят препятствий. Львы могут двигаться в любом желаемом направлении. Полезными станут новые начинания в работе и бизнесе. В любви можно переходить на новый уровень: например, предложить второй половинке съехаться или даже пожениться. Пришло время переходить от слов к действиям.
Дева
У Дев ожидается не самая простая неделя из-за повышенной усталости. Дело в том, что звезды и планеты временно не будут подпитывать этих людей своей силой. Именно поэтому Девам придется правильно рассчитывать свое время и энергию. Избавиться от нарастающей апатии и усталости поможет специальная медитация, а лучше вовсе взять небольшой отпуск.
Если отпуск взять невозможно, астрологи советуют сменить обстановку. Можно выбраться куда-нибудь на выходных, а по вечерам после работы отдыхать так, как того хочет сердце. Еще эксперты советуют Девам держать в чистоте дом и рабочее место.
Весы
Весы будут крайне удачливы на этой неделе. Единственное, чего им может не хватать, так это мотивации. Представители этого Знака могут потерять много возможностей из-за лени, апатии и прокрастинации.
Это идеальное время для творческого роста, для эмоциональной встряски, смены обстановки. Полезно будет сменить образ, обновить гардероб, посетить другой город, завести новые знакомства. В финансовых делах Весам потребуется стать чуть более расчетливыми. На них может оказываться большое давление со стороны начальства ближе к концу рабочей недели или в самом ее начале.
Скорпион
Скорпионам на этой неделе стоит чаще проявлять искренность и добродушие, поддерживать своих близких в трудную минуту. Астрологи советуют избегать стереотипного мышления: оно может стать барьером на пути к счастливым отношениям и лишить Скорпионов многих возможностей.
Больше всего Скорпионам повезет во вторник и в субботу, когда планеты будут чуть более активными, чем в иное время. Недоброжелатели могут активизироваться уже в начале недели, доставив Скорпионам массу неприятностей. Это значит, что лучше общаться с проверенными людьми и не доверять посторонним свои планы и секреты.
Стрелец
На этой неделе особенно опасными для Стрельцов будут семь негативных чувств и эмоций. Хорошим способом победить эти чувства будет общение. Лучше почаще общаться с друзьями и родственниками, делиться эмоциями.
В финансовой сфере Стрельцам понадобится хладнокровие и расчетливость. В эти семь дней можно найти приятные скидки в магазинах, получить повышение, обрести новую мотивацию. Отдалит успех ностальгия и чрезмерный самоанализ. Не нужно жалеть о прошлом и часто предаваться воспоминаниям. Лучше устремить свой взор в будущее.
Козерог
На этой неделе у Козерогов могут участиться негативные мысли. Во всем виноваты вирусные программы, которые порождают страхи и сомнения, мешают добиваться успеха. На этой неделе у Козерогов появится излишняя склонность к самоанализу и самокопаниям, что обострит действие таких программ сознания.
Хорошим способом доказать себе, что всё возможно, станет простая решительность. Астрологи рекомендуют Козерогам постараться внести внеплановые изменения в свою жизнь. Это поможет стать самоувереннее и начать путь к успеху.
Водолей
Пришло время сфокусироваться на исполнении заветных желаний. Вполне возможно, что звезды столкнут Водолеев с некоторыми дилеммами, которые придется решать сразу, без промедления. Астрологи советуют сохранять невозмутимость и верить в себя.
Водолеям лучше избегать излишеств: не тратить много денег, не доверять малознакомым людям, не надеяться на одну удачу. Важную роль в становлении удачи сыграет наблюдательность. Внимательные Водолеи смогут разглядеть в череде событий хорошие возможности, которые в будущем приведут их к успеху.
Рыбы
Первые два дня недели для Рыб будут самыми позитивными и продуктивными, но даже в это время им стоит остерегаться общения с лживыми Знаками Зодиака. Общение с неприятными людьми станет катализатором негативных событий. Возможны предательства, ссоры и конфликты, конфронтации на ровном месте.
Тем не менее харизма Рыб усилится многократно, что станет главной причиной их успеха на любовном и деловом фронте. Астрологи на этой неделе советуют проще относиться к недостаткам любимых людей. На выходных можно посвятить больше времени общению со второй половинкой, чтобы укрепить отношения.