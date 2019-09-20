Знаки Зодиака, которые всегда живут в долгах

Умение распределять свои финансы дано не каждому. Иногда это приводит к тому, что люди влезают в новые долги, чтобы погасить предыдущие. Замкнутый круг для тех, кто не умеет грамотно распоряжаться деньгами.
Телец
Телец обладает потрясающим даром делегирования задач. Это дает им возможность постоянно перекладывать с себя ответственность. Все дело в простом отношении к деньгам и любви к жизненным благам.
Близнецы
У Близнецов одна нога здесь, другая — там. Они берут от жизни максимум, развиваясь во всех возможных сферах. Кроме этого, представители знака не терпят экономию. Привыкшие к постоянным тратам, они берут деньги в долг, чтобы соответствовать собственным потребностям. Все дело в том, что импульсивность знака берет верх над здравым смыслом.
Лев
Львы всегда расставляют приоритеты в пользу собственных желаний, ведь они настоящие ценители роскошной жизни. Любят все самое лучшее. В очередной раз залезая в долги, представители знака вряд ли будут видеть в этом серьезную проблему.
Весы
У Весов простое отношение к деньгам, они не привыкли их копить и распределять. Часто берут в долг, но забывают про собственных должников. Бездумно тратя свои средства в никуда, представители знака искренне переживают и даже впадают в депрессию, пишет lisa.ru.