К кому лучше не попадать... Какие врачи получаются из разных знаков Зодиака

Доктор-Телец: Пациент, у вас аппендицит, и я вам его, так и быть, удалю.

Пациент (с надеждой): Доктор, а может, минералочки попить?

Доктор-Телец: Пациент, это не обсуждается.

Пациент (с надеждой): А может уринотерапия?...

Доктор-Телец: Пациент, я бы и говорить с вами не стал, но ваша смерть может испортить мою статистику.

Пациент (все еще с надеждой): А вот, говорят, лимончики помогают в таких случаях...

Доктор-Телец (внезапно вскакивает с ревом): Я сказал рррррррезать, не дожидаясь перитонита!!!

Пациент (из-под кровати): Доктор! Я согласен!