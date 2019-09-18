К кому лучше не попадать... Какие врачи получаются из разных знаков Зодиака

Знаки Зодиака могут многое сказать о людях - их интересах, недостатках и слабостях. В полной версии Докторского Зодиакального круга от ryba_barrakuda отображены ярчайшие стороны характера каждого из знаков.
Овен
Доктор-Овен: Пациент, вы куда это собрались?
Пациент: Доктор, так выздоровел я, выписываюсь!
Доктор-Овен (подозрительно): А температуру померяли?
Пациент: Да.
Доктор-Овен (еще более подозрительно): А таблетки все приняли?
Пациент: Да!
Доктор-Овен (совсем недобро): А анализы утром сдали?
Пациент (тоскливо и виновато): Неееет, забыл.
Доктор-Овен (торжествующе): Вот! Я знал! Никому ничего нельзя доверить. Все сам, все сам! Сидите здесь больной, я для надежности сам схожу, сдам за вас анализы, а то или не то, или не так, или не в той лаборатории сдадите!
(Уходит с гордо поднятой головой, зажав направление в руке).
Пациент: ???
Достоинства: мало того, что досконально распишет вам лечение, он еще и лично будет безжалостно принуждать вас соблюдению всех рекомендаций. И поскольку, если по-настоящему соблюдать режим и расписание приема лекарств, лечение, как правило, действительно работает, то вы быстро пойдете на поправку.
Недостатки: забодает, если застукает за нарушением режима и диеты.
Телец
Доктор-Телец: Пациент, у вас аппендицит, и я вам его, так и быть, удалю.
Пациент (с надеждой): Доктор, а может, минералочки попить?
Доктор-Телец: Пациент, это не обсуждается.
Пациент (с надеждой): А может уринотерапия?...
Доктор-Телец: Пациент, я бы и говорить с вами не стал, но ваша смерть может испортить мою статистику.
Пациент (все еще с надеждой): А вот, говорят, лимончики помогают в таких случаях...
Доктор-Телец (внезапно вскакивает с ревом): Я сказал рррррррезать, не дожидаясь перитонита!!!
Пациент (из-под кровати): Доктор! Я согласен!
Достоинства: в критических ситуациях действует четко и безошибочно. Единственный, чье высокомерие и самоуверенность достаточны, чтобы ставить на место старушек-гомеопаток и лишать дара речи истеричных мам.
Недостатки: если сказал в морг, значит, в морг. Переубедить его не удастся, даже если спляшете на каталке джигу.
Близнецы
Доктор-Близнецы: Больной не суетитесь!
Пациент: Да куда уж суетиться, доктор, я, кажется, помираю!
Доктор-Близнецы: Ага, сейчас! Так вас и отпустили с такой интересной аритмией на тот свет. О, Боже, какая прелесть, где вам удалось подхватить такого красивого стафилококка?
Пациент: Ыыыыыы
Доктор-Близнецы: понимаете, мы тут давеча обсуждали сверхновые, так вот ваша сыпь... Ух, ты посмотри, какая тут у вас по соседству лежит красивая декомпенсированная волчанка! Больной, подите сюда, вы такое еще нескоро увидите. Ну и что, что ходить не можете, это же раз в пять лет такая волчанка попадается!
Пациент: Ооооо!
Доктор-Близнецы: Так, стоп что-то я отвлекся. О чем это мы? А, да, я тут в лифте почитал инструкцию по пожарной безопасности...
Пациент (хватаясь за сердце): Ой!
Доктор-Близнецы (хватает дефибриллятор): Бдыщ! Вот я молодец, инструкцию к дефибриллятору тоже случайно прочитал!
Достоинства: легко приспосабливаются к любым условиям работы и к любой специальности. И всегда есть шанс, что этот доктор единственный на всю больницу знает про редчайшую болезнь, которая у вас у одного из миллиона. Но не потому,что вдумчиво интересуется, а потому что от скуки записался на конгресс, где, кроме него были еще человек десять, включая тех, кто эту болезнь открыл.
Недостатки: понимаете, всегда есть шанс, что когда рассказывали про какой-то банальный панкреатит, ваш доктор читал под столом инструкцию по пожарной безопасности...
Рак
Доктор-Рак: Больной, ну как вы сегодня? Вас кормили?
Пациент: Кормили!
Доктор-Рак: А таблетки принесли?
Пациент: Принесли!
Доктор-Рак: А укольчик-то, укольчик поставили?
Пациент: Ой, поставили! Болючий!
Доктор-Рак: Бедняжка! А еще какие у вас жалобы?
Пациент: Доктор, да я вообще-то сантехник, три дня назад пришел к вам в отделение трубу починить... Где ж труба-то?!
Достоинства: очень заботливый и невероятно внимательный доктор. Умеет выслушать и посочувствовать. Идеальный терапевт, потому что аккуратен, нетороплив и вдумчив.
Недостатки: ужасно не любит неожиданностей и сюрпризов, так что со всякими глупостями вроде внезапных обмороков, фибрилляций и массивных кровохарканий - это, пожалуйста, к Тельцу или Козерогу.
Лев
Доктор-Лев: Больные, праздник! Сегодня с вами я!
Первый пациент: Доктор, у меня голова болит!
Доктор-Лев (склоняясь к пациенту и кладя руку ему на лоб): Ну все понятно! Таблетку, больному с первой койки!
Пациент (зачарованно глядя на доктора): Кудесник! все прошло!
Второй пациент: Доктор, у меня нога не ходит!
Доктор-Лев (откидывая одеяло): Все ясно, сестра, примочку пациенту со второй койки!
Второй пациент (вскакивая с кровати): Кудесник, я снова могу ходить!
Третий пациент: Доктор, а у медя дасморк!
Доктор-Лев: Все ясно! Капли больному с третьей койки!
Воцаряется неловкая тишина, все смотрят на пациента с третьей койки. Пациент с третьей койки: Доктор, мой дасморк кажется де прошел...
Доктор-Лев: Вот, подлец, весь обход испортил! Больному с третей койки десерта не давать!
Достоинства: обычно очень хорошо разбирается в своей области и много работает с пациентами. Часто еще и науку двигает, в тайне надеясь на Нобеля. А главное - умеет не только лечить, но и вдохновить пациентов на выздоровление, а персонал - на ударный труд.
Недостатки: честолюбив без меры, поэтому если вы не выздоровеете в результате лечебных мероприятий, проводимых доктором-Львом, он или объявит вас симулянтом, или лишит компота. Или и то, и другое.
Дева
Доктор-Дева: Пациент, ну кто так болеет?! Вообще все неправильно, понимаете, все!!!
Пациент: ???
Доктор-Дева: Вот смотрите, вот описание классическое описание болезни, а у вас что? Где сыпь? Где лихорадка?!
Пациент: ???
Доктор-Дева: В конце концов, где ваша совесть? У вас даже лейкоциты в норме!!!
Пациент: Доктор, так я у вас месяц лечился! Вы вчера сами сказали «здоров, незаразен, выписываем»...
Доктор-Дева: Тааак. А болели ветрянкой?
Пациент: Да.
Доктор-Дева (подозрительно): Сыпь?
Пациент (с готовностью, часто кивая): Была-была, краснючая, чесучая.
Доктор-Дева (спокойнее, но все еще с подозрением): А температура?
Пациент(закатывая глаза): Аж до судорог!
Доктор-Дева (уже совсем успокоившись): А, ну то-то же! Смотрите у меня! Чтобы в следующий раз тоже как надо пришли, а не как некоторые, не то скарлатину им лечи, не то мандаринами объелись! Учебничек там почитайте что ли, прежде чем заболеть...
Достоинства: Доктор-Дева незаменим там, где нужны скрупулезность и дотошность, например, при рассматривании сыпей и сборе разветвленного венерологического анамнеза. Досконально знает все гайдлайны и инструкции, так что в случае для подстраховаться все бегут к нему. И кстати, это единственный человек в отделении, способный по памяти и без линейки восстановить потерявшийся план эвакуации за полчаса до появления пожарной инспекции.
Недостатки: отклонения симптомов от классической картины заболевания склонен считать дерзким выпадом в свой адрес со стороны пациента. Очень не любит состояние творческого беспорядка, поэтому плохо переносит Близнецов, Весов и Водолеев в радиусе нескольких километров. Особенно среди пациентов.
Весы
Доктор-Весы: Тэээкс, вот он ваш аппендикс, вижу его на мониторе, вот мы его сейчас удалим. Но кстати, выглядит ничего. Больной, как вы думаете, может, не будем удалять?
Пациент: Доктор, я не знаю, смотрите сами там, только чтобы уже болеть перестало!
Доктор-Весы: Нет, это вроде не аппендикс болит, оставим, пожалуй... А вот желчный что-то мне не нравится, не нравится... Давайте может, его удалим?
Пациент: Если это он болит, то давайте!
Доктор-Весы: Да ладно, я вон в него щупом тыкаю, а вы даже не удивились, так что это не он. Но диету я вам на всякий случай назначу. Может, печень подровнять? Какая-то она у вас угловатая...
Пациент: Доктор, да сделайте же что-нибудь! Вы из меня всю душу вытянули!!!
Доктор-Весы (радостно что-то отрезая в животе и победно извлекая какой-то кусочек): Точно! Так вот оно что, так это душа оказывается была, что у вас там болело!
Достоинства: способен учесть и принять во внимание стопятьсот разных обстоятельств, поэтому лучше всех назначает комбинированные терапии, умеет волшебно десятиетиями удерживать в ремиссии хронические многофакторные заболевания вроде диабета или волчанки и никогда ничего не отрезает зря - сто раз перестрахуется, прежде чем внесет необратимые изменения в организм пациента.
Недостатки: любит мыслить, но не принимать решения, поэтому беседа с ним может затянуться. Не очень любит делить факторы-симптомы на важные и не важные, ему кажется, что важно все. Поэтому, выслушав все ваши тревоги, вместо утешения вполне может подкинуть еще пару поводов для волнений, упомянув те обстоятельства, о которых вы не задумались или не знали, а доктор-Весы их заметил и учел.
Скорпион
Доктор-Скорпион: Больной, встаньте на голову
Пациент: ???
Доктор-Скорпион: Больной, встаньте на голову, иначе таблетка, которую я украл для вас из экспериментальной лаборатории, не подействует.
Пациент: Доктор, а вам за кражу ничего не будет?
Доктор-Скорпион: Вот еще! Да они мне руки должны целовать за то, что я не побоялся на вас их таблетку испытать! Так, больной, хорошо, теперь загните ноги к ушам, закройте один глаз и начинайте медленно двигаться по периметру палаты.
Пациент: Доктор, а более простого способа заставить таблетку действовать нет?
Доктор-Скорпион: Больной, прекратите ныть. Альтернативным способом было запустить вам под одеяло десяток гадюк, поскольку их яд резко повышает всасывание лекарства. Но, к сожалению, в зоопарке была всего одна гадюка, да и та вчера ночью сдохла с перепугу, когда я потянул ее за хвост из террариума...
Достоинства: великолепный стратег, ас сложных лечебных схем и экспериментального лечения. Но чаще не из альтруизма, а как раз наоборот - он воспринимает вашу болезнь как личного врага. Диагноз для него - это гонка по следу преступника, а лечение - беспощадный акт мести. Эффектен и эффективен.
Недостатки: проблема в том, что личный враг врача-Скорпиона - ваша болезнь - сидит в вашем организме, который страшно мешает врачу-Скорпиону вас вылечить. Скорее всего, врач-Скорпион сначала попытается сделать вас своим союзником, но если это не получится, он вылечит вас из азарта и упрямства, а потом с наслаждением вышвырнет из отделения.
Стрелец
Доктор-Стрелец (врываясь в палату): Так больной, у меня отличная идея!
Пациент: ???
Доктор-Стрелец: Мы пришьем вам третью ногу и третью руку! Я уже все продумал и операционную занял на целый день!
Пациент (прикрываясь подушкой, жалобно): Доктор, да у меня всего-то перелом лодыжки...
Доктор-Стрелец: Нет больной, вы не понимаете, если бы у вас было три ноги, вы были бы значительно устойчивей, не упали бы и лодыжку не сломали бы...Даже физики, уж на что не медицинский народ, а говорят, что три точки опоры надежнее двух.
Пациент (все еще испуганно): А рука зачем?
Доктор-Стрелец: А я подумал, ну чего мелочиться, удобно же - три руки! Можно, например, одновременно чистить зубы, и картошку.
Пациент (совсем тихо): Может все-таки не надо?...
Доктор-Стрелец (присаживаясь на кровать и заботливо поправляя подушку): Ну, чего пригорюнились? Не хотите пришивать, не будем пришивать... Просто, понимаете, иной раз так обидно, что природа, когда человека придумывала, со мной не посоветовалась... Вот просто сил нет, как хочется все исправить. А насчет пришивания вы не беспокойтесь, обойдемся пока и так...
Достоинства: доктор-Стрелец всегда полон идей и любит ломать стереотипы, так что новые способы лечения и смелые эксперименты с графиками приема лекарств - это все к нему. Безнадежных для него нет, есть те, кому еще не придумали лечения, и он готов это исправить. Умеет зажечь в пациентах волю к победе и заразить энтузиазмом.
Недостатки: иногда может слишком увлечься и начать исправлять то, о чем его не просили, да с такой скоростью, что больной и оглянуться не успеет, как обнаружит себя вылеченным и от того, чем вроде бы и заболеть не успел. Да, и с поправленной формой носа, ушей и подбородка.
Козерог
Пациент: Доктор, а можно мне колбаски?
Доктор-Козерог: Пока нельзя.
Пациент: Доктор, а телевизор смотреть можно?
Доктор-Козерог: Пока нельзя.
Пациент: Доктор, а на томографе покататься можно будет?
Доктор-Козерог: Потом можно, но пока - нельзя.
Пациент: Доктор, а жить-то я буду?
Доктор: Не факт. Вот сейчас живот зашьем, руку и ногу на место прикрутим, а там покатаем вас на томографе, поглядим, как масть легла...
Достоинства: Стремится досконально изучить то, чем занимается. Не боится трудностей и даже, наоборот, ищет что посложнее. Не паникует в критических ситуациях и умеет находить нестандартные решения.
Недостатки: не очень любит общаться с пациентами лично, поэтому в отличие от Овна не контролирует каждый их шаг. Но если застукает за нарушением режима, может убить собственными руками за неуважение к своему труду.
Водолей
Доктор-Водолей (подходя к первому больному и заглядывая к карту): Ну, пациент с первой койки, вы так и не можете дышать самостоятельно, а реаниматологи меж тем требуют аппарат искусственного дыхания обратно. Поэтому я смастерил новый аппарат. Вот он! Да не пугайтесь вы так, ну да - ну противогаз, хоботом прикрученный к пылесосу. Так ведь взял, что было. Но он точно работает, я проверил на себе и на собаке! Главное, не переключайте в турбо-режим - засосет!
Первый пациент (глухо из противогаза): Спасибо, доктор!
Доктор-Водолей: Да на здоровье. Вам даже идет. Так, пациент со второй койки. Вам вставили кардиостимулятор, но батарейки в нем пока нет - не завезли. Поэтому я вот тут сделал шнур, мы вас подключим к пылесосу. Вот так!
Второй пациент: Спасибо доктор!
Доктор-Водолей: Н-да, только сердце у вас будет биться с той же частотой с какой ваш сосед будет дышать, поэтому если вам поплохеет, вы ему сразу что-нибудь страшное или фривольное рассказывайте - на свой вкус! Но вообще, это очень хорошо, что мы запустили ваш кардиостимулятор, потому что третьему пациенту назначена физиотерапия низкими частотами, а аппарата нет.
Так что я тут сделал передатчик, который будет усиливать импульсы от вашего стимулятора, вставлю его в тумбочку и вам, третий пациент, нужно будет обнимать тумбочку каждый день с четырех до семи. Усвоили?
Пациенты хором: Спасибо, доктор!
Доктор-Водолей: На здоровье! (И оборачиваясь в дверях) Вот же ж черт, чего-то явно не хватает... (Хлопает себя по лбу) А, точно, завтра принесу ноутбук, настрою вам по вашим проводкам локальную сеть, сможете друг другу анекдоты пересылать, а не рассказывать!
Достоинства: при помощи лома и какой-то матери может сделать что угодно из ничего, а при помощи аспирина, преднизолона и адреналина - вылечить почти любую болезнь. Прекрасно вовлекает пациентов в процесс лечения, легко объединяет в команды даже очень непохожих людей. Умеет живенько объяснить пациенту, что происходит в организме. Иногда в лицах.
Недостатки: если он с вами заскучал, единственный способ снова привлечь внимание вашего доктора-Водолея - подхватить еще что-нибудь, желательно интересное, но на крайний случай сойдет и просто новое.
Рыбы
Доктор-Рыбы: Пациент, вы лечебной физкультурой занимаетесь?
Пациент: Доктор, я не могу!
Доктор-Рыбы: Не правда, можете. Пирогов в одном из своих фундаментальных трудов сообщает нам, что в этом состоянии пациенту крайне рекомендованы приседания и отжимания.
Пациент: Доктор, я не верю в ЛФК! Дайте мне какую-нибудь таблетку или сделайте операцию. Не хочу заниматься ЛФК - это унизительно и на всю жизнь!
Доктор-Рыбы (с меланхоличным выражением лица): ну как не хотите, когда регулярные занятия лечебной физкультурой - это ваш единственный шанс на полное атравматичное выздоровление? Вот посмотрите, на этом учебном скелете отлично видно, в каких точках у вас произошло защемление нерва, и что происходит, когда у вас постепенно укрепляются мышцы, поддерживающие позвоночник.
Пациент: Доктор, мне плевать на этот скелет!
Доктор-Рыбы (закипая): Так, полегче! По неподтвержденной информации это - скелет Пирогова в юности. Он - наше ценное учебное и лечебное пособие! С его помощью производится уникальная манипуляция ВПП, весьма рекомендованная в случаях, подобных вашему.
Пациент (торжествующе): Ну вот видите, значит есть средство? Не лечебная физкультура?
Доктор-Рыбы: Вообще-то есть. И если вы даете согласие, я могу провести манипуляцию прямо сейчас.
Пациент: Ну вот другое дело! А поможет?
Доктор-Рыбы (возвращаясь к спокойному тону и осторожно откручивая ногу у скелета): Пирогов сообщает о практически стопроцентной успешности одноразового применения приема ВПП. В редких случаях приходится применять ВПП дважды или трижды.
Пациент: Тогда делайте немедленно!!! Кстати, а что значит ВПП?
Доктор-Рыбы (с непроницаемым лицом, перехватив скелетную ногу, как бейсбольную биту, с размаху бьет ею пациента по попе): ВПП расшифровывается как Волшебный Пендель Пирогова. А теперь десять отжиманий!!!
Достоинства: упорный и спокойный доктор, который будет лечить вас вдумчиво и серьезно, так, как учили его профессора и авторитеты, к которым он питает неизменное и очень глубокое уважение. Терпелив и назидателен, параллельно с лечением может, например, отучить от вредных привычек методом внушения и настойчивой разъяснительной работы.
Недостатки: бывает весьма обидчив, и может припомнить, что вы не похвалили шов, который он вам наложил (или что вы ругали при нем Пирогова). От долгих анамнезов его примерно на втором предложении вышибает куда-то в горные миры, и в голове и очах его включается режим витания в облаках. Но если ваши страдания по какой-то причине захватят его, то доктор-Рыбы будет страдать с вами, за вас и лучше вас. Короче говоря, откусит половину кайфа от вашей болезни.
А вообще, пациенты и врачи, любите и уважайте друг друга, и будет вам счастье вне зависимости от знака Зодиака!